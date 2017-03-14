Ремонт дорог, качество медпомощи и создание комфортной городской среды – глава рязанского региона Николай Любимов обозначил задачи работы на ближайшее время

Сделал он это сегодня на совещании, которое провел с заместителями председателя правительства области

Как информирует сайт регионального правительства, на совещании обсуждались итоги прошедшей недели и задачи на ближайшее время. В частности, речь шла о ремонте дорог и укреплении первичного звена здравоохранения.

Глава региона обратил внимание на необходимость продолжения активной работы по ремонту автомобильных дорог. «Надо оперативно выявлять наиболее проблемные участки и провести ремонт в оптимальные сроки и с хорошим качеством», – отметил Николай Любимов. Контроль возложен на заместителя председателя правительства области Владимира Трушкина.

Николай Любимов также поставил задачу продумать меры по повышению эффективности работы первичного звена системы здравоохранения в целях обеспечения пациентов качественной и доступной медицинской помощью. Контролировать разработку и выполнение мероприятий поручено заместителю председателя правительства региона Елене Буняшиной.

Глава региона также заявил о необходимости формирования комфортной городской среды в областном центре. Соответствующий проект разработан на федеральном уровне. Президентом РФ В.В. Путиным он назван «приоритетным». На прошлой неделе обсуждение этой инициативы, предусматривающей вовлечение населения в программу благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, состоялось в Казани под председательством главы минстроя РФ Михаила Меня. В Форуме принимала участие делегация Рязанской области. Говоря о региональной составляющей реализации проекта, Николай Любимов акцентировал внимание на вопросах организации в Рязани автопарковок и обеспечения их охраны. Выполнение этой задачи возложено на главу администрации областного центра Олега Булекова.