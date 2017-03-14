Из дальних странствий возвратясь…

На свой 78-й день рождения Рязанская областная филармония пригласила молодых музыкантов, которые достигли блистательных филармонических высот. Их первые шаги в музыке были сделаны в Рязани

На сцене – Рязанский губернаторский симфонический оркестр вместе со своим переполненным энергией и тонкими художественными эмоциями дирижером Сергеем Оселковым.

Открывает «музыкальный бал» Антон Белоусов, студент Московской специализированной академии искусств, выпускник РМК им. Г. и А. Пироговых, о котором пресса всегда отзывалась с восторгом. Музыкант задал торжественный тон вечеру, исполнив 1-ю часть Концерта №3 для фортепиано с оркестром Л.В. Бетховена. Всегда серьезен и невозмутим на публике, но стоит ему остаться наедине с самыми близкими, он шутит, смеется и готов соперничать в эрудиции со своим блистательным педагогом В.Ю. Поповым.

Полина Борисова начала заниматься музыкой в ДМШ №5 у педагога, чье имя носит сейчас эта школа, – Владимира Бобылева, а также в его честь назван знаменитый конкурс скрипачей. Полина исполнила «Размышление» Ж. Массне и русский танец из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», и скрипка работы прославленного Вийома плакала от счастья встречи.

…Этот господин, стоящий в стороне от всех, будто не замечающий всеобщего праздничного возбуждения, весь погруженный в свои мысли – пианист и композитор Леонид Еремин. Набатные аккорды и восхитительное меццо Евгении Кузнецовой летит навстречу залу: «Полюбите меня, небеса…» на стихи Апполинарии Ереминой-Кузнецовой, которая поднимается на сцену, чтобы поблагодарить автора музыки. И вот уже восхитительные звуки «Вальса» помогают забыть о бренности жизни, полнозвучные струны оркестра уносят всех к небесам. Преподаватель Леонида Еремина по классу теории музыки и композиции в РМК Л.М. Кочеткова искренне радуется успеху своего воспитанника и тоже дарит ему аплодисменты. Представляет гостей ведущий концерта Владимир Рогулин. Его светские манеры подкупают дам, а кавалеры соперничают с ним в сценической доблести. На сцене Николай Пестов, выпускник РМК им. Г. и А. Пироговых по классу фортепиано Э.Е. Огаревой, а теперь солист Санкт-Петербургского Дома музыки. Звучит финал Концерта №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

Только в Рязани ее называют Лена Семенова. В Рязани она по-прежнему, по-домашнему – Лена, даже выступая на самой большой рязанской сцене. «Цыганские напевы» П. Сарасате – потрясающая музыка! И потрясающе сыгранная. Чувственная страсть неземной силы, набранная в странствиях, и музыка Дж. Вильямса из кинофильма «Список Шиндлера», переворачивающая душу и достающая до самых ее глубин.

Самая юная участница концерта Софья Цыганкова, выпускница РМК им Г. и А. Пироговых класса Л.А. Ячменниковой, одарила всех присутствующих восхитительным итальянским бельканто. Л. Ардити «Поцелуй» – легкие пассажи и удерживание баланса на верхах. Жаркие овации зала – педагогу, автору музыки и, конечно же, самой исполнительнице!

Екатерина Кичигина – персона, одна из самых именитых на празднике. Она училась в ДМШ №1, достигла профессиональных высот в 90-х годах, в ее исполнении звучат Casta Diva В. Беллини из оперы «Норма» и песенка Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди».

Екатерина Рождествина училась в Рязанском музыкальном училище им. братьев Пироговых в хоровом классе у Н.М. Щербаковой. Сейчас – солистка Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова. Публике она дарит «Здесь хорошо» и «Весенние воды» С.В. Рахманинова.

Евгения Кузнецова училась в Ряжске у Г.Н. Соколовой. Частушки Варвары из оперы Р. Щедрина «Не только любовь» срывают бурные овации.

Игорь Морозов, выпускник ДМШ №4 им. Е. Попова, исполнил арию Альфреда из оперы «Травиата». А потом всем предложили «Любовный напиток» Г. Доницетти. В дуэте с Екатериной Рождествиной Игорь Морозов, блестящий тенор редкой красоты и легкости, свободно переходит на итальянский – родной язык музыкантов. Итальянские страсти кипят, музыкальный любовный напиток начинает действовать на всех.

Завершили «музыкальный бал» застольной песней из «Травиаты» Дж. Верди, на этот раз с бокалами на сцену вышли все участники концерта.

Из дальних странствий возвратясь, они слетелись только лишь на один концерт, чтобы, скинув с себя груз заслуженных регалий, воспеть свое музыкальное детство. Они подарили нам праздник и до земли поклонились педагогам. Браво!

Ирина Нестерова