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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Шестая полоса
Культура
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Музыка и красивое русское слово

В библиотеке им. Горького говорили о поэтическом даре Якова Полонского
Музыка и красивое русское слово

Встречу любителей музыки и поэзии с профессиональными артистами традиционно организовал старейший клуб библиотеки – «ОЛИМП».

Юбилей поэта будет отмечаться в 2019 году, но приготовления к празднованию уже начались. Распоряжением правительства региона создана рабочая группа по подготовке и проведению торжественных мероприятий. Первая в этом году «именная» встреча прошла в библиотеке им. Горького. Впереди целая череда концертных и поэтических программ, лекций и конференций в память Якова Полонского.

Однако вернемся к концертной программе, состоявшейся в минувшую субботу. Программа была выстроена в формате литературно-музыкальной композиции. Со сцены звучали не только стихи поэта и их музыкальные переложения. Ведущие праздничного вечера музыковед Галина Ганина и солист областного музыкального театра Алексей Исаев организовали для присутствующих настоящее путешествие в девятнадцатое столетие «на фоне» биографии поэта. Каждый факт был проиллюстрирован работами Полонского-художника (не все знают об этой ипостаси писателя), пейзажными миниатюрами живописцев и работами мастеров-портретистов, живших в одно время с нашим юбиляром.

Стихотворно-музыкальную канву композиции не нарушили вкрапления прозаических «нитей». Прозвучали отрывки из книги Полонского «Старина и мое детство», фрагмент его рассказа «Статуя Весны», воспоминания самого автора и писателей XIX века о своем именитом современнике. Яков Петрович зафиксировал в своей прозе «шум времени» в мельчайших подробностях.

Музыкальная часть была представлена романсами на стихи Полонского, другими произведениями русских и зарубежных композиторов, которые добавили романтизма в строго фактографическое повествование ведущих. В прекрасный мир гармонии слушателей провели солисты музыкального театра, лауреаты международных конкурсов Наталья Нелюбина, Алексей Свиридов, Алексей Исаев, Ксения Матюхина, концертмейстер Евгений Антипов. Порадовали своим выступлением юные участники концерта: детский фольклорный коллектив «Раёшки» (руководитель А.С. Щетинина, концертмейстер В.В. Кудинов) и виолончелистка ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова Анастасия Тугарева (преподаватель С.Г. Ворона, концертмейстер Е.М. Жигунова).

Разумеется, прозвучала незабвенная «Песнь цыганки», известная всем по первым строкам, давшим название всему концерту – «Мой костер в тумане светит…». Прозвучала не в сольном пении, а в хоровом. Ее вдохновенно исполнили все участники яркого действа.

На празднике присутствовали два директора библиотеки: действующий – Наталья Гришина – и предшествующий – Людмила Пронина. Галина Ганина напомнила всем о неоценимом вкладе Людмилы Александровны: «Своим трепетным отношением к поэту она очень многих ввела в круг его почитателей, в общество Полонского».

Наталья Николаевна Гришина в свою очередь поблагодарила всех за организованную встречу: «Я вижу, насколько нужны нам эти встречи, как мы важны друг другу. Я поздравляю вас с наступившей весной! Пусть она даст нам силы, энергию, любовь. Пусть звучит музыка и красивое русское слово».

Праздник литературы, музыки, изобразительного искусства, высоких человеческих отношений завершился овацией благодарной публики.

Ольга Челышева

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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