Молодо-зелено

Рязанские волейболисты терпят поражение

Волейбольный клуб «Рязань» в двух домашних матчах чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» с лидером первой группы «Тулицей» выиграл лишь одну партию из семи сыгранных.

Рязаночки проиграли обе встречи: первую со счетом 1:3 (по партиям: 13:25, 26:28, 25:11, 17:25), вторую – 0:3 (20:25, 20:25, 17:25), не сумев зацепить у лидера ни одного очка.

Поддержать «Тулицу» в Рязань из города пряников и самоваров приехало несколько десятков болельщиков. Гости развесили свои баннеры, создав декорации спортивного спектакля, и озвучили действо кричалками и скандированиями. Болельщики хозяев площадки были в меньшинстве. Тут Рязань явно уступила Туле. Сами же игры, хоть и закончились двойной победой гостей, прошли не в «одни ворота».

– «Тулица» очень хорошая команда, нацеленная на выход в более высокий дивизион – Высшую лигу «А». В прошлом году она на предсезонке обыграла четвертую команду «Вышки» «А» со счетом 3:0. Сейчас она усилилась игроками, имеющими опыт выступлений в российской Суперлиге. Рязанка Жудит Яловая, экс-игрок нашей команды, которая начинала играть в ВК «Рязань» 17 или 18 лет назад – одна из самых молодых в нынешнем тульском коллективе. У нашей же команды молодой состав. Костяк составляют игроки 1996 года рождения, есть 1997 и даже 2000 года, которым не хватает опыта, – считает главный тренер ВК «Рязань» Андрей Оглы.

По мнению наставника, рязаночки проиграли из-за ошибок: не только своих, но и судейских.

– В первой игре две партии мы здорово сыграли. Одну выиграли – 25:11. Выиграли бы и вторую, если бы не ошибка линейного арбитра при счете 26:26 (этот сет рязаночки проиграли со счетом 26:28). Выиграй мы две партии, и результат встречи мог бы быть иным, – сетует Андрей Оглы.

Счет второй игры явно не отражает содержания игры. Несмотря на разницу в опыте, рязаночки мало в чем уступали соперницам.

Во второй игре в первой и третьей партиях игра шла на равных, очко в очко до середины сетов. Дебют второй рязаночки и вовсе выиграли. Но в концовке все три партии проиграли. По мнению Андрея Оглы, «Тулица» выиграла «за счет опыта и более ответственного отношения к эпизодам, где важно если не выиграть, то хотя бы не проиграть». Плюс свое веское слово в нужный момент сказала и воспитанница рязанского волейбола и ВК «Рязань» Жудит Яловая.

До завершения первого этапа чемпионата командам остается сыграть по две встречи. ВК «Рязань» с 19 очками идет пятой. Столько же баллов у ВК «Обнинск» (Калужская область), но он на строчку выше.

Чтобы на втором этапе бороться за 7-е итоговое место, рязаночкам надо обойти калужанок – подняться на четвертую строчку.

Заключительные матчи, которые пройдут 11-12 марта, и «Рязань», и «Обнинск» проведут в гостях. Рязаночки в Череповце сыграют с «Северянкой-2», калужанки в Туле с «Тулицей».

Александр Кащеев