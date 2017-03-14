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14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Шестая полоса
Культура
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Для чего Козе баян?

В театре кукол состоится праздник, приуроченный к Международному дню кукольника
Для чего Козе баян?

В этот день зрителей в гости ждут герои премьерного спектакля «Волк и семеро козлят», которые готовы в честь праздничного дня «запустить всех желающих в свой театральный огород». Не пропустите! Ведь урожай у Мамы-козы богатый: свежие мастер-классы, творческое общение с экологически чистыми артистами и куклами, театральные секреты «бывалых огородников», аппетитные подарки и, конечно, вкусное настроение, которое каждый сможет взять с собой на рассаду!

Только в свой праздник рязанские кукольники делятся со зрителями своими тайнами. И 19 марта в 12.00 они раскроют еще одну… Вы сможете не только увидеть музыкальный спектакль «Волк и семеро козлят», но и понять, наконец, для чего Козе баян!

Рязанский театр кукол также приглашает всех рязанцев принять участие во всероссийском флешмобе «Кукла в моем окне». Эта акция приурочена к Международному дню кукольника, который отмечается 21 марта, и будет проходить во многих городах России.

Чтобы стать участником конкурса, нужно взять любую куклу – самодельную, театральную либо покупную – и выставить ее на подоконник с 1 по 19 марта 2017 года.

Если у вас есть желание получить за участие в акции подарок от театра кукол, то регистрируйтесь в группах театра на www.facebook.com/groups/292385057759208/ и https://vk.com/rzn_puppet и выкладывайте на стене или в специальном альбоме снимки с ваших домашних фотосессий «Кукла в моем окне». Победитель будет выбран 20 марта.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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