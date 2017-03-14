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14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Пятая полоса
Память
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Вспомнили поименно

«Из нашего села на фронт уходили семьями»…
Вспомнили поименно

Уже не первый год вышетравинцы пополняют банк данных о ветеранах и фронтовиках села.

Недавно из архива «Подвиг народа» были получены ранее неизвестные факты о тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны.

Работа была кропотливой. Запросы направляли в архивы сетевых научных ресурсов, объединенных в базе данных «Мемориал» (Министерство обороны РФ), электронный банк документов «Подвиг народа», в базу данных о военнопленных, созданную в Германии.

– Мы рассказали о таких возможностях старшеклассникам. Это заинтересовало и детей, и взрослых. Удалось собрать много информации о вышетравинском призыве, – рассказывает учитель местной школы Алина Тимошина.

Не сидели сложа руки и работники мест­ного Дома культуры. Вместе со старше­классниками школы по материалам районного и областного военкомата им удалось получить данные о тех, кто был призван на фронт не только из Вышетравина, но и из окрестных деревень и сел.

По результатам собранного материала к юбилею Победы была проведена акция «Вспомним своих». Школьники выясняли судьбу членов своих семей, участвовавших в Великой Отечественной. Родных фронтовиков оказалось намного больше, чем сохранилось в памяти семей.

– Документы военных лет для многих детей и даже взрослых расширили представление обо всем, что касается страшных лет войны. Подростки другими глазами стали смотреть на историю. Одна из учениц нашей школы разыскала информацию о прадеде, считавшемся пропавшим без вести. Как оказалось, он погиб в Освенциме в октябре 1941-го, – рассказывает Алина Тимошина

– Сейчас совместно с учителями школы мы готовимся к конференции, посвященной Вышетравинскому призыву, – говорит Елена Королева. – Ребята будут выступать с докладами, а мы подготовим выставку с использованием фотоматериала и воспоминаний о наших земляках.

По официальным данным, только из Вышетравина были призваны 295 местных жителей. С войны возвратились только 104 человека.

– Когда мы составляли «Книгу Памяти», то некоторые фамилии оказались хорошо знакомыми: Костромины, Климановы, Крысановы, Кулешовы, Мельниковы, Никитины, Привезенцевы, Пронины, Черновы, Эммануиловы, Болдыревы. Их потомки до сих пор живут в нашем селе. За каждой фамилией – судьба человека. Например, участник боев за Сталинград Николай Ильич Антонов, 1923 года рождения. Был призван в армию в сентябре 1941-го, когда ему исполнилось 18 лет. Его провожали на фронт всем селом.

Тяжелые испытания выпали на долю Николая Ильича. Его боевой путь пролег от Дальнего Востока до Берлина. Читая воспоминания солдата, поражаешься, какой силой духа надо было обладать, чтобы выйти победителями в той страшной войне. В его красноармейской книжке – перечень фронтов: Западный, Центральный, Брянский, 2-й Белорусский, 1-й Белорусский, 1-й Прибалтийский…

Он вернулся с войны в 1945-м, «полностью списали по свидетельству о болезни, в котором дано заключение: ранен в бою при защите СССР».

– В банке данных «Подвиг народа» нашлись описания подвигов представителей «Вышетравинского призыва». Среди них Мария Васильевна Никитина, 1921 года рождения, и Мария Ивановна Никитина, 1925 года рождения.

В одном из представлений на награждение Марии Васильевны орденом Красной Звезды говорится, что во время наступательных боев за Николаевскую и Запорожскую области с 13 января по 8 февраля 1944 года Мария Васильевна вынесла с поля боя 34 раненых бойца и офицера. Как сложилась ее судьба после войны, выяснить пока не удалось.

А ее тезка и однофамилица Мария Ивановна по окончании военной школы получила звание старшего сержанта, командовала отделением, в которое входили 24 девушки-комсомолки. Девушки сбили много немецких самолетов из зенитных орудий. «После войны Мария Ивановна долгие годы возглавляла Вышетравинский сельский совет и пользовалась огромным уважением среди местного населения», – рассказывает Алина Тимошина. Вместе с коллегами ей удалось выяснить судьбы учителей школы, которые были призваны на фронт.

Сражался с врагом и не вернулся с фронта директор школы, работавший в конце 30-х годов, Виктор Иванович Порцевский. Он ушел на фронт в 33 года. Был капитаном, заместителем командира артиллерийского дивизиона 57-й армии 2-го Украинского фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги», двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2-й степени.

На фронтах Великой Отечественной погиб учитель математики Серафим Николаевич Маликов.

«23 декабря 1942 года на Западном фронте во время боя за высоту 113 была порвана связь. В трудных условиях, под сильным пулеметным и минометным огнем, ползком с аппаратом и кабелем за 10 минут восстановил связь, чем обеспечил корректировку артиллерийского огня…» Эти строки – о нем.

Недавно в вышетравинском Доме культуры была подготовлена книжная выставка «Московская битва», на которой представили книги о Великой битве под Москвой. Силами активистов подготовлена и проведена литературно-музыкальная композиция «Война стояла у ворот столицы осажденной», посвященная этой памятной для России дате.

В Вышетравине проходят концерты, спектакли на военную тему: «А зори здесь тихие», «В 6 часов вечера после войны» и «Завтра была война», проводятся акции «Геор­гиевская ленточка»; «Знамя Победы»; «Сирень Победы»; «Солдатская каша», «Свеча Памяти» и другие. И спектакли, и концерты не оставляют равнодушными жителей села. А организаторы, постановщики, концертмейстеры – сами вышетравинцы: А.М. Тимошина, С.П. Стенюкова, Е.Н. Королева. Все вместе сельчане «пишут» свою книгу Памяти о войне, которая передается от поколения к поколению.

Прямая речь

Тамара Евсина,
заместитель главы администрации Рязанского района по вопросам социальной защиты, образования, молодежной политики, спорта, здравоохранения:

– В Рязанском районе большое внимание уделяется увековечиванию памяти героев войны и труда, и пример вышетравинцев – в числе лучших. В годы Великой Отечественной войны на фронт из нашего района ушло около 30 тысяч человек. Возвратились 14 тысяч. К сожалению, мы не властны остановить время. Людей, испытавших на себе тяготы войны, среди нас день ото дня становится все меньше. На сегодняшний день в районе проживает порядка 60 фронтовиков. Очень важно сохранять в памяти народной их имена.

Владислав Деев,
военный комиссар Рязанской области:

– В «Книге Памяти», посвященной уроженцам Рязанской области, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны, около 180 тысяч фамилий, и работа пока не завершена. Огромный вклад в эту деятельность внесла рабочая группа по изданию областной Книги Памяти и поисковики-энтузиасты. Высокую историческую и патриотическую значимость такой работы трудно переоценить.

Михаил Красников,
глава администрации Вышетравинского муниципального образования:

– В конце декабря 2016 года в Вышетравине умер последний участник Великой Отечественной войны Иван Павлович Симонов, 1926 года рождения, принявший участие в войне с Японией.

В селах Вышетравинского сельского поселения живут 23 труженика тыла, в основном – женщины. Самой младшей – Надежде Тимофеевне Денисовой – 83 года, а самой старшей – Татьяне Григорьевне Гудковой – 99 лет. Они еще помнят войну, и многое могут рассказать о том далеком времени. Мы встречаемся с ветеранами, расспрашиваем их, записываем воспоминания. Их истории и судьбы должны остаться в памяти земляков. Это нужно не только тем, кто живет сегодня, но и тем, кто будет жить после нас.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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