Областная общественно-политическая газета
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14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Пятая полоса
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Между «пасмурно» и «ясно»

Между «пасмурно» и «ясно»

Наступившая весна многих настроила на лирическую волну. На прошедшей неделе, в канун Международного женского дня, со стихами обратился к прекрасной половине человечества даже Президент Владимир Путин. Но, несмотря на то что на минувшей неделе рабочих дней у россиян оказалось меньше обычного, знаковых политических событий в мире было достаточно, и они добавили своей прозы жизни.

9–10 марта в бельгийском Брюсселе прошел очередной саммит Евросоюза, в котором традиционно приняли участие президенты и руководители правительств 27 европейских стран. Основные вопросы повестки дня касались экономики, вернее – выработки общих подходов к экономической стратегии единой Европы. Речь шла о необходимости обеспечить свободу торговли, повышать конкурентоспособность, об инвестициях и создании новых рабочих мест. Все это весьма важно для Европы, которая, наряду с общими экономическими проблемами, испытывает серьезные затруднения в связи с захлестнувшими ее миграционными потоками. В итоге по вполне объективным причинам в странах – донорах Евросоюза создается весьма благоприятная почва и для нарастания скептических настроений, и для приоритета интересов национальных над общеевропейскими, что становится все очевиднее.

Так уж повелось: причину собственных проблем часто ищут на стороне. И вот уже, перед тем как окончательно закрыть за собой дверь в Евросоюз, английский премьер-министр призвала остающихся в европейском блоке активнее противодействовать «российской дестабилизации», которая, по ее мнению, распространяется на страны западных Балкан. Но какую «стабилизацию» в этих странах намерены гарантировать те, кто активно поддержал раздел бывшей Югославии при помощи бомбардировок?

Не остались без внимания политологов на минувшей неделе и не бесспорные перевыборы на новый срок председателя Евросовета Дональда Туска, на которые не дала свое «добро» Польша, отказавшись подписывать декларацию саммита ЕС по итогам выборов. Как оказалось, с Польшей этот кадровый вопрос не сочли нужным согласовать (и, возможно, сделали это не случайно, зная о претензиях к кандидату со стороны земляков). В общем, далеко не все так лучезарно в общеевропейском доме. Но, тем не менее, не исключено, что на начавшейся вчера пленарной сессии Европарламента вновь будут пытаться искать причины «пасмурного периода» на востоке – в России.

На прошедшей неделе получила поддержку инициатива российских сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, которые предложили внести ряд поправок в выборное законодательство, в том числе в части отмены открепительных удостоверений. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает эти предложения прогрессивными. По ее мнению, они позволят заметно повысить интерес к процессу выборов со стороны избирателей и поднять активность непосредственных претендентов на голоса электората – кандидатов и политических партий.

Как полагают сами авторы нововведений, инициативы эти должны быть обсуждены в регионах и при получении одобрения могут быть приняты законодателями. Но уже подсчитано, что при их принятии число явки на президентские выборы может вырасти примерно на 5 миллионов человек. А самое главное – эти новеллы в законодательстве позволят упростить для человека путь к избирательной урне и сделать выборный процесс более открытым.

А пока потенциальные участники главной выборной кампании готовятся к старту: проходят консультации, переговоры, обсуждение возможных единых кандидатов. В регионах, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, в том числе и в Рязанской области, «Единая Россия» проведет уже зарекомендовавшую себя процедуру праймериз, которая призвана внести больше ясности: кто есть кто в списке кандидатов.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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