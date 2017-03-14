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14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Четвёртая полоса
Строитель
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Хоккей в валенках

Хоккей в валенках

Городская спортивно-оздоровительная игра «Хоккей в валенках» состоялась в Рязанском городском Дворце детского творчества. Работники МП «Водоканал г. Рязани» приняли в ней активное участие.

Болельщиками соревнований стали более трехсот рязанцев – взрослых и детей, для которых работала полевая кухня с сытной кашей и чаем. Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом – забей в ворота» и «Плюшки наперегонки». В итоговом зачете водоканальцы опять оказались на высоте, заняв второе место.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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