Городская спортивно-оздоровительная игра «Хоккей в валенках» состоялась в Рязанском городском Дворце детского творчества. Работники МП «Водоканал г. Рязани» приняли в ней активное участие.

Болельщиками соревнований стали более трехсот рязанцев – взрослых и детей, для которых работала полевая кухня с сытной кашей и чаем. Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом – забей в ворота» и «Плюшки наперегонки». В итоговом зачете водоканальцы опять оказались на высоте, заняв второе место.