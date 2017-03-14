Областная общественно-политическая газета
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14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Четвёртая полоса
Строитель
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На лыжи – всей семьей

На лыжи – всей семьей

В рязанском «Водоканале» многие работники увлекаются лыжным спортом.

Здесь регулярно проводятся соревнования среди производственных участков, самые сильные участвуют в городских и областных лыжных гонках. И, как правило, занимают призовые места. Организатором и вдохновителем всех мероприятий является профком во главе с его лидером Людмилой Ивановой.

На лыжи работники «Водоканала» становятся семьями. Прошедшие в феврале соревнования на биатлонной трассе близ поселка Варские собрали более 150 участников. Все желающие могли принять в них участие, независимо от возраста. Как правило, соревнования превращаются в настоящий праздник зимы. И спортсмены, и болельщики в этот день не только соревнуются друг с другом, но и общаются на свежем воздухе, пьют ароматный чай с пирогами, слушают веселую музыку. Победители возвращаются с грамотами и призами. Не остаются без внимания и дети. Для них всегда приготовлены сладкие подарки.

На сей раз призовые места среди мужчин и женщин заняли Владимир Салтыков, Наталья Мирошина Александр Кравцов, Валерий Беликов.

Грамоту и приз получил самый молодой участник Саша Борисов и ветеран Сергей Кокорев. Самой спортивной семьей была признана семья Салтыковых. Коллектив центральной лаборатории отличился своей активностью и постоянством.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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