На лыжи – всей семьей

В рязанском «Водоканале» многие работники увлекаются лыжным спортом.

Здесь регулярно проводятся соревнования среди производственных участков, самые сильные участвуют в городских и областных лыжных гонках. И, как правило, занимают призовые места. Организатором и вдохновителем всех мероприятий является профком во главе с его лидером Людмилой Ивановой.

На лыжи работники «Водоканала» становятся семьями. Прошедшие в феврале соревнования на биатлонной трассе близ поселка Варские собрали более 150 участников. Все желающие могли принять в них участие, независимо от возраста. Как правило, соревнования превращаются в настоящий праздник зимы. И спортсмены, и болельщики в этот день не только соревнуются друг с другом, но и общаются на свежем воздухе, пьют ароматный чай с пирогами, слушают веселую музыку. Победители возвращаются с грамотами и призами. Не остаются без внимания и дети. Для них всегда приготовлены сладкие подарки.

На сей раз призовые места среди мужчин и женщин заняли Владимир Салтыков, Наталья Мирошина Александр Кравцов, Валерий Беликов.

Грамоту и приз получил самый молодой участник Саша Борисов и ветеран Сергей Кокорев. Самой спортивной семьей была признана семья Салтыковых. Коллектив центральной лаборатории отличился своей активностью и постоянством.