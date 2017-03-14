«Водоканал» – на пьедестале

Для спортсменов МП «Водоканал г. Рязани» новый год начался с побед. В зимнем турнире по футболу «Подснежник», проходившем на стадионе «Спартак», водоканальцы стали лучшими. Как сказал представитель команды Юрий Никитов, победа далась нелегко. В турнире участвовали девять команд, в том числе и давние соперники – футболисты команды «АМКА», в прошлом году в таком же турнире команде «Водоканала» не было равных. В минувшем сезоне ФК стал серебряным призером в чемпионате области.

В копилке успехов у водоканальцев – победа в турнире по мини-футболу, посвященном Дню энергетика. В этом просматривается не только упорство спортсменов, но и работа тренера Константина Климашина. Команда под его руководством намерена укреплять свои позиции, добиваясь успехов.