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14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Четвёртая полоса
Строитель
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«Водоканал» – на пьедестале

«Водоканал» – на пьедестале

Для спортсменов МП «Водоканал г. Рязани» новый год начался с побед. В зимнем турнире по футболу «Подснежник», проходившем на стадионе «Спартак», водоканальцы стали лучшими. Как сказал представитель команды Юрий Никитов, победа далась нелегко. В турнире участвовали девять команд, в том числе и давние соперники – футболисты команды «АМКА», в прошлом году в таком же турнире команде «Водоканала» не было равных. В минувшем сезоне ФК стал серебряным призером в чемпионате области.

В копилке успехов у водоканальцев – победа в турнире по мини-футболу, посвященном Дню энергетика. В этом просматривается не только упорство спортсменов, но и работа тренера Константина Климашина. Команда под его руководством намерена укреплять свои позиции, добиваясь успехов.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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