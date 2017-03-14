Ответственность без выходных

Рязанский «Водоканал» – одно из крупнейших и старейших предприятий жилищно-коммунальной сферы г. Рязани. Более чем за сто лет своей работы первый городской водопровод превратился в мощную и сложную систему, способную обеспечить водоснабжение города. Протяженность водопроводных сетей составляет более 800 километров. Ежесуточно в город подается более 150 тысяч кубов питьевой воды, что полностью удовлетворяет потребности областного центра, при этом запас по мощности – 260 тыс. куб. воды.

Системный подход

Крупное водопроводно-канализационное хозяйство развивается на основе стратегического планирования и на практике реализует программы реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения. Реализация производственно-экономических программ, инвестиционных проектов и планов социально-экономического развития города позволяет предприятию работать в стабильном режиме, эффективно использовать собственный потенциал. Последние годы руководит «Водоканалом» Олег Борисович Штефан.

Водопроводное хозяйство города состоит из водозаборов поверхностных вод, очистных водопроводных станций, станций обезжелезивания, повысительных насосных станций. Это примерно 35 объектов, 134 артезианских скважины. Водозабор и подачу воды в город обеспечивают четыре крупные станции.

Для осуществления бесперебойного обеспечения водоснабжения и водоотведения населения города Рязани на предприятии создано более 40 самостоятельных структурных подразделений: 4 районных участка по эксплуатации сетей водопровода и канализации, четыре водопроводные станции, в том числе и Окская. Кроме того, на предприятии имеются вспомогательные подразделения, основная функция которых – осуществление ремонта и технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений, капитальное строительство объектов и систем водоснабжения и водоотведения, транспортное обслуживание производства. Прежде чем попасть в квартиры горожан, вода ежечасно подвергается тщательному химическому анализу на содержание остаточного количества реагентов и загрязняющих веществ. И все это ежедневно.

Для повышения экологической безопасности осуществлен перевод систем обеззараживания воды на всех очистных водопроводных станциях с жидкого хлора, на гипохлорит натрия. Это защищает и здоровье людей, и природную среду. Для улучшения процессов водоподготовки, в частности, на Окской и Борковской очистных водопроводных станциях внедрен дополнительный технологический прием очистки воды – аммонизация, которая позволяет снизить дозу хлоросодержащего реагента и повысить надежность обеззараживания воды.

На Борковской ОВС произведена модернизация системы обеззараживания питьевой воды, внедрен дополнительный метод – ультрафиолетовое облучение (УФО). Стоимость работ по реконструкции составляет 70 млн. рублей – средства выделены областной целевой программой «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 гг.» Сегодня можно с уверенностью сказать, что все рязанцы пьют чистую воду.

В нужных объемах и хорошего качества

В этом году Окская очистная водопроводная станция отмечает сорокалетие своей деятельности. Почти тридцать лет руководителем этого коллектива является Александр Петрович Удовин.

Станция ведет свою историю с 1977 года. С того времени вода стала поступать в дома горожан не по графику, как это было до ее ввода, а постоянно. Построена станция была досрочно, к 23 Февраля. В пусконаладочных работах принимали участие все работники «Водоканала». В сутки с Окской водоочистительной станции подавалось 50 тысяч куб. метров воды. Система водопровода закольцована, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу воды даже в аварийной ситуации.

Во все времена задача коллектива станции – подача чистой воды населению города, пригородных поселков в нужных объемах и хорошего качества, а также безопасное водопользование. Давно доказано, что качественная вода – это дополнительные 5–7 лет жизни для человека.

– До семидесятых годов рязанцы употребляли в основном артезианскую воду. С развитием промышленности, увеличением городского населения бесконтрольное бурение и использование артезианских скважин привело к образованию на территории региона обширной депрессионной воронки и, как следствие, к дефициту питьевой воды. Проблема была решена за счет забора воды из Оки. И сегодня поверхностный источник водоснабжения остается основным для Рязани. Доля в общем объеме составляет 50 процентов, – рассказывает Александр Петрович Удовин. – Мы несем большую ответственность и перед людьми, и перед городом, в котором живем.

По социальным тарифам

Окская очистительная водопроводная станция обслуживает третью часть областного центра – жителей площади Театральной, микрорайона бывшего завода САМ, районов Дашково-Песочня, Дядьково, Грачи, Шереметьево и других населенных пунктов Рязанского района. С начала пуска здесь трудились 100 человек. С внедрением новых технологий количество работающих уменьшилось наполовину. Сегодня на некоторых участках ОВС работает лишь один оператор.

На протяжении всего времени на станции неоднократно проводилась реконструкция. Но это никак не отражалось на водоснабжении горожан. Здесь проведено обновление котельной, где установлено современное оборудование. Сегодня она работает в полуавтоматическом режиме. Внедрены насосы-дозаторы коагулянта и гипохлорита натрия, что позволило экономно расходовать реагенты. Только за последние 2–3 года были заменены все трубопроводы на насосной станции первого подъема, внедрены частотные преобразователи, проведена реконструкция станции второго подъема. Здесь заменено пять насосных агрегатов, запорная арматура. Для «Водоканала» это обошлось в 45 миллионов рублей.

Усовершенствование работы Окской ОВС происходит практически ежегодно. Руководство не жалеет денег, поскольку это касается здоровья горожан, помогает улучшить условия труда работников предприятия. Зарплата выплачивается регулярно, осуществляются различные социальные выплаты. Профсоюзная организация является хорошим помощником администрации в выполнении производственных задач.

– Благодаря сложным очистным сооружениям качество воды соответствует всем гигиеническим требованиям, и она безопасна для здоровья людей. При реконструкции магистралей используем пластмассовые трубы, срок эксплуатации которых не менее 50 лет, заменяем запорную арматуру, которая была настоящим бедствием в работе «Водоканала», модернизируем оборудование, делаем многое другое, что позволяет предприятию работать в безаварийном режиме. Для нас отключение воды более чем на сутки расценивается как чрезвычайная ситуация. Реконструирована система обеззараживания на всех очистных водопроводных станциях. Восстановлены скважины с длительным сроком эксплуатации. В нашей работе бывают случаи, которые мы называем издержками производства, – говорит Александр Петрович Удовин. – Но в этом нет вины работников Окской очистительной водопроводной станции. Наша работа гарантирует подачу чистой воды. А вот водопроводные трубы, которые проложены много лет назад, могут подлить ложку дегтя в бочку меда. Но и с такими ситуациями мы успешно справляемся.

Кстати, в некоторых зарубежных странах к потреблению питьевой воды относятся очень бережно. Например, в Германии есть два водопровода. Немцы никогда не станут питьевой водой мыть машину или поливать растения. Для этого и существует второй водопровод. Видимо, и нам надо бережнее относиться к чистым источникам. Нельзя допускать, чтобы вода лилась рекой.

«Водоканал» – одно из наиболее энергоемких предприятий. Счетчики позволят намного сократить неоправданные платежи, вести хозяйство более разумно. В этом направлении ведется активная работа с населением, но, к сожалению, полного взаимопонимания нам найти пока не удается.

Золотой фонд

Попасть на территорию Окской очистной водопроводной станции, впрочем, как и на все другие, без специального разрешения невозможно. Этот объект – стратегического назначения. Работники станции постарались благоустроить территорию, сделать так, чтобы трудиться в этой организации было каждому в радость. Здесь уже давно заложен замечательный яблоневый сад. В урожайный год яблони на карликовом подвое дают богатый урожай. И тогда на всю округу разносится их терпкий аромат, а на столах в бытовых помещениях всегда есть свежие фрукты.

К слову, в помещениях, где работники могут приготовить обед, отдохнуть, есть все необходимое: холодильники, электрочайники, СВЧ-печи. Здесь же работает душ. Сотрудники регулярно проходят медосмотры. Те, кто по медицинским показателям нуждается в лечении, обеспечиваются путевками в санатории. Предприятие и профком оплачивают большую часть стоимости.

Ежегодно работники Окской ОВС участвуют в конкурсе на лучшее бытовое помещение. Для руководства станции участие в конкурсе – это часть комплекса мер по соблюдению охраны труда, куда входят проверка состояния бытовых помещений, рабочих мест (все они аттестованы), условий для труда и отдыха. Много лет подряд по решению специальной комиссии им заслуженно присуждалось первое место.

Сегодня на Окской очистительной водопроводной станции некоторые объекты работают в полуавтоматическом режиме. Трудится здесь всего 57 сотрудников. И это, по сути, золотой фонд предприятия, и «Водоканала» в целом. Многие отработали на станции по сорок лет. Практически вся их жизнь отдана служению людям. Это слесарь-ремонтник Николай Сергеевич Агафонов, лаборант Любовь Алексеевна Телепун, оператор котельной Ольга Давыдовна Тараканова, машинист насосной установки Валентина Николаевна Судакова, инженер смены Людмила Георгиевна Миронова. Одиннадцать человек отработали по 30 и более лет. Для них и других сотрудников юбилей станции – это, по сути, семейных праздник. Здесь они провели свои лучшие годы, состоялись как профессионалы и продолжают трудиться на благо города.