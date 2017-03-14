Областная общественно-политическая газета
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14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Третья полоса
Строитель
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40 лет Окской очистной водопроводной станции

40 лет Окской очистной водопроводной станции

Дорогие друзья!

Приближается наш профессиональный праздник – День работников жилищно-коммунальной сферы. Предприятие «Водоканал», которому более ста лет, относится к числу важнейших организаций отрасли, обеспечивающих жизнедеятельность города. От его стабильной работы зависит качество повседневной жизни граждан, социальное самочувствие рязанцев.

Слагаемые успеха МП «Водоканал г. Рязани» – профессионализм, результативность, заинтересованность, преданность сотрудников своему делу и предприятию в целом. В самые непростые времена «Водоканал» работал стабильно, обеспечивая водой горожан.

Сегодня в МП «Водоканал г. Рязани» трудится более 1,3 тысячи работников. Забор и подачу воды в город обеспечивают четыре очистные насосные станции и городские водопроводные станции, расположенные в разных районах города. Старейшей – Окской ОВС исполняется сорок лет.

Рязанский «Водоканал» – это не только высокотехнологичное производство, но и активная общественная деятельность профсоюза. Это трудовые династии, заслуженные награды, спортивные победы и значимые достижения в социально-культурной сфере.

Поздравляю коллектив с большим событием в нашей трудовой деятельности, а всех работников «Водоканала» с наступающим профессиональным праздником! Желаю, чтобы воплотились в жизнь все добрые начинания и планы.

Спасибо за ваш самоотверженный труд, мастерство, талант, неиссякаемую энергию – залог процветания нашего предприятия.

С уважением,
Олег Борисович Штефан,
директор МП «Водоканал г. Рязани»

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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