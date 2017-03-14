40 лет Окской очистной водопроводной станции

Дорогие друзья!

Приближается наш профессиональный праздник – День работников жилищно-коммунальной сферы. Предприятие «Водоканал», которому более ста лет, относится к числу важнейших организаций отрасли, обеспечивающих жизнедеятельность города. От его стабильной работы зависит качество повседневной жизни граждан, социальное самочувствие рязанцев.

Слагаемые успеха МП «Водоканал г. Рязани» – профессионализм, результативность, заинтересованность, преданность сотрудников своему делу и предприятию в целом. В самые непростые времена «Водоканал» работал стабильно, обеспечивая водой горожан.

Сегодня в МП «Водоканал г. Рязани» трудится более 1,3 тысячи работников. Забор и подачу воды в город обеспечивают четыре очистные насосные станции и городские водопроводные станции, расположенные в разных районах города. Старейшей – Окской ОВС исполняется сорок лет.

Рязанский «Водоканал» – это не только высокотехнологичное производство, но и активная общественная деятельность профсоюза. Это трудовые династии, заслуженные награды, спортивные победы и значимые достижения в социально-культурной сфере.

Поздравляю коллектив с большим событием в нашей трудовой деятельности, а всех работников «Водоканала» с наступающим профессиональным праздником! Желаю, чтобы воплотились в жизнь все добрые начинания и планы.

Спасибо за ваш самоотверженный труд, мастерство, талант, неиссякаемую энергию – залог процветания нашего предприятия.

С уважением,

Олег Борисович Штефан,

директор МП «Водоканал г. Рязани»