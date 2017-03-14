Дороги. Внимание к пациентам. Благоустройство

Глава региона Николай Любимов провел совещание с заместителями председателя правительства области, в ходе которого был дан ряд поручений

На совещании обсуждались итоги прошедшей недели и задачи на ближайшее время. В част­ности, речь шла о ремонте дорог и укреплении первичного звена здравоохранения. Глава региона обратил внимание на необходимость продолжения активной работы по ремонту автомобильных дорог.

– Надо оперативно выявлять наиболее проблемные участки и провести ремонт в оптимальные сроки и с хорошим качеством, – отметил Николай Любимов. Контроль возложен на заместителя председателя правительства области Владимира Трушкина.

Николай Любимов также поставил задачу продумать меры по повышению эффективности работы первичного звена системы здравоохранения в целях обеспечения пациентов качественной и доступной медицинской помощью. Контролировать разработку и выполнение мероприятий поручено заместителю председателя правительства региона Елене Буняшиной.

Глава региона также заявил о необходимости формирования комфортной городской среды в областном центре. Соответствующий проект разработан на федеральном уровне. Президентом РФ Владимиром Путиным он назван приоритетным. На прошлой неделе обсуждение этой инициативы, предусматривающей вовлечение населения в программу благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, состоялось в Казани под председательством главы Минстроя РФ Михаила Меня. В Форуме принимала участие делегация Рязанской области. Говоря о региональной составляющей реализации проекта, Николай Любимов акцентировал внимание на вопросах организации в Рязани автопарковок и обеспечения их охраны. Выполнение этой задачи возложено на главу администрации областного центра Олега Булекова.