Молодежи — «социальные лифты»

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов провел встречу с членом Общественной палаты РФ, заместителем секретаря Общественной палаты области Ольгой Вороновой

В рамках встречи обсуждались вопросы совмест­ной работы правительства области и Общественной палаты РФ.

Николай Любимов отметил важность взаимодействия органов власти всех уровней с общественностью. Он отметил, что готов тесно сотрудничать с Общественной палатой, выслушивать пожелания и предложения, совместно обсуждать значимые для региона вопросы. Одной из тем встречи стало обсуждение вопросов наращивания кадрового потенциала области, в том числе развития «социальных лифтов» для молодежи.

– Молодежь нужно поддерживать и продвигать, выпускники вузов должны иметь возможность реализовать свой потенциал, – отметил Николай Любимов. – Это одна из важных задач, которая ставится мне как руководителю региона на федеральном уровне на ближайшие годы.

В свою очередь Ольга Воронова отметила, что и федеральная, и региональная Общественные палаты уделяют большое внимание работе с молодежью. Она также выразила готовность принять активное участие в любых проектах, направленных на развитие Рязанской области.