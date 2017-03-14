Среди лучших

Рязанская область отмечена в числе регионов, успешно реализующих программу переселения из аварийного жилья

Информация о реализации регионами ЦФО программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда была рассмотрена в рамках селекторного совещания по вопросам организации контроля за исполнением поручений и указаний Президента РФ и заседания рабочей группы по контролю за ходом реализации Указов Президента РФ, которое провела заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ольга Атюкова. На совещании Рязанская область была отмечена в числе регионов, успешно реализующих комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. Также положительно отмечена работа рязанского региона в части разработки и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований.