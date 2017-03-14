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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
Вторая полоса
Выборы
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Тренировка перед сентябрем

Первые в 2017 году выборы в регионе прошли в Шиловском районе

12 марта 2017 года состоялись дополнительные выборы депутата Шиловской районной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8.

Решение о назначении дополнительных выборов было принято территориальной избирательной комиссией Шиловского района 13 декабря 2016 года в связи с тем, что депутат одномандатного округа №8, член «Единой России» Михаил Коньков сложил свои полномочия досрочно.

8-й одномандатный округ включает в себя два сельских поселения – Ибредское и Краснохолмское, в них в день голосования было открыто четыре избирательных участка.

В выборах принимали участие три кандидата – от «Единой России, ЛДПР и самовыдвиженец. По итогам подсчета голосов убедительную победу одержал «единоросс», начальник ГКУ «Первомайское лесничество» Андрей Анашкин, набравший 83,2% голосов избирателей. За его конкурента от ЛДПР Ефима Голоскокова проголосовало 11,5% избирателей. Самовыдвиженца Александра Клюса поддержали только 3,3% избирателей. Явка на довыборах составила 24,1%.

На избирательных участках в Шиловском районе в день голосования побывали представители областной избирательной комиссии. Как подчеркнул заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков, эти выборы – «тренировка в реальных условиях». Они первые в наступившем году и дают возможность лучше подготовиться к единому дню голосования в сентябре.

– Мы непосредственно на месте посмотрели, как проходит голосование, как были подготовлены участковые комиссии, помещения и т. д. Все, что увидели в процессе, будем использовать в будущем для формирования программы обучения для наших территориальных и участковых избирательных комиссий. Каких-то существенных проблем, которые могли повлиять на ход голосования и волеизъявления, не обнаружили. На мой взгляд, день голосования прошел хорошо, для сельских поселений очень достойно. Но тем не менее мы должны постоянно совершенствовать процедуру голосования, напоминать о тех ново­введениях, новых нормах законодательства, постановлениях ЦИК, которые касаются подготовки к выборам, – пояснил Дмитрий Боков.

Прошедшие выборы привлекли внимание не только представителей регионального избиркома. На участках присутствовало много наблюдателей, журналистов, общественников, в том числе из других субъектов. По словам Дмитрия Бокова, жалоб поступило всего три, а остальное – замечания и предложения, касающиеся хода голосования. Все они будут внимательно проанализированы облизбиркомом. Так, одно из замечаний касалось наличия в кабинах для голосования книги жалоб и предложений.

– Это была инициатива участковых комиссий. Ничего в ней плохого нет, цель была – улучшить работу. Но есть нормы законодательства, где четко прописано, что должно быть на избирательном участке. Даже наблюдатели и журналисты, которые присутствовали в день голосования, восприняли это не негативно, они сказали, что сама идея хорошая, просто ее надо реализовать как-то по-другому. Может быть, книгу положить при входе, может быть, повесить ящик, чтобы избиратели могли выразить свое мнение о работе участковой комиссии. Будем думать и, возможно, давать какие-то предложения, в том числе в Центральную избирательную комиссию, – отметил заместитель председателя облизбиркома.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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