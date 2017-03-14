Деньги – на дело

На что можно получить грант

Представители некоммерческих благотворительных организаций региона получили консультации от директора грантовых программ Российского союза ректоров Дмитрия Краснова.

Ежегодно эта организация выдает пакеты финансовой помощи некоммерческим организациям на конкурсной основе. Основные критерии отбора победителей: НКО обязана быть по-настоящему некоммерческой, то есть не иметь никакой прибыли и не распределять средства гранта между своими членами, грант выдается не на поддержание деятельности организации, а исключительно на социально значимые проекты.

– Все заявки, которые мы оцениваем, делятся на теоретическую и финансовую части, – пояснил Дмитрий Краснов. – Сначала оценивается то, каким образом составляется заявка. Если в ней будут требовать денег на строительство аэродрома с самолетами для обучения молодежи парашютному спорту или же на обновление мебели в кабинете директора некоммерческой организации, то по таким заявкам никаких грантов не будет. Также нет шансов и у тех соискателей, которые, по их документам, борются с несуществующими, вымышленными проблемами, попросту имитируют благотворительную деятельность. Гранты не положены и тем НКО, чьими учредителями являются органы власти всех уровней. В этом случае работает принцип «кто учредил, тот и содержит». Так что к целевой группе грантополучателей в основном относятся те НКО, которые выступают с гражданскими инициативами, имеют хорошую репутацию, добрые отзывы прессы и высокую эффективность деятельности. Существуют и приоритетные темы. Это борьба с наркоманией, алкоголизмом, помощь инвалидам и пенсионерам, многодетным семьям. Грантовый фонд поддерживает также исследовательские проекты. Но главным требованием к заявителям является эффективность задуманного или уже частично реализованный проект. Рассчитывать на многое тоже не приходится. В среднем сумма гранта 3–4 миллиона рублей. Гарантий повторной выдачи гранта через год также нет в связи с появлением новых интересных проектов. Ведь каждая НКО, взаимодействуя с Союзом ректоров, конкурирует с другими, и не всем удается презентовать свою идею, как требуется. Этому кстати, был посвящен отдельный «разбор полетов» в ходе встречи. Но самое главное – ответственность не до, а после получения грантов. Деньги не дают организациям, которые имеют задолженность перед налоговой инспекцией, а распределение полученных средств жестко контролируется. И уже есть опыт, когда руководство НКО или их бухгалтерская служба привлекались к уголовной ответственности за нецелевое использование средств.