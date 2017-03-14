От поколения – поколению

В рязанском Дворце молодежи состоялся гала-концерт ежегодного конкурса патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»

В программе гала-концерта было представлено 20 лучших песенных номеров в исполнении вокалистов и вокальных ансамблей. Зрители в зале наслаждались творчеством исполнителей, а члены жюри выбирали лучшего для вручения главной награды конкурса – диплома Гран-при.

Перед началом гала-концерта зрителям скучать не пришлось. Те, кто пришел пораньше, окунулись в атмосферу средневекового воинства. В фойе Дворца молодежи разместил доспехи и оружие историко-патриотический клуб «Белый кречет» константиновского Дома культуры Рыбновского района. Руководитель клуба Александр Блинов рассказывал молодежи о том, как русские воины сражались с врагом, и о тех экскурсионных программах, которые клуб организует на родине Сергея Есенина.

С большим вниманием выслушали рассказ Александра Николаевича участницы конкурса Ксения и Елизавета Марьины – вокалистки дуэта «Сестры Марьины» из Михайловского экономического колледжа-интерната. Село Константиново близко и их творчеству: на гала-концерте они исполнили песню на стихи Сергея Есенина «Молитва матери».

– В песне говорится о том, как мать ждет с войны своего сына, льет слезы, но не оставляет надежды, что сын вернется, – говорит Елизавета Марьина. – Эту песню мы уже неоднократно исполняли на различных фестивалях. Зрители ее всегда тепло встречают. Мы поем акапельно. Это сложнее, нежели в сопровождении музыки, но зато четче демонстрирует наши вокальные возможности.

На гала-концерт традиционно приходят ветераны Великой Отечественной войны. Зал стоя встречает аплодисментами, организаторы песенного конкурса преподносят алые гвоздики. На сцену пригласили участника взятия Берлина Дмитрия Алексеевича Черничкина, и он по-военному четко рассказывает, как и за что воевал.

– Ветеранам очень важно присутствовать на этом празднике, – говорит президент Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству», полковник запаса Александр Мирзоян. – Здесь они общаются с молодежью, рассказывают о своей ратной службе, а патриотические песни возвращают ветеранов в те времена, когда они защищали страну с оружием в руках и в минуты затишья на фронте пели «В землянке», «Эх, дороги», «В лесу прифронтовом».

Молодежь с охотой исполняет эти песни почти на каждом фестивале, но, по словам председателя жюри конкурса, директора Дворца молодежи Николая Плетнева, репертуар ежегодно значительно меняется. Это говорит о нестандартном подходе и творческом поиске участников конкурса.

– На следующий год мы планируем пригласить к участию в конкурсе ветеранов, – говорит Николай Плетнев. – Это расширит возрастной диапазон конкурсантов и привлечет к нашему конкурсу внимание еще большего количества исполнителей.