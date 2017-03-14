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14.03.2017
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Выпуск № 44 (5331) |
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Общество
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Вдвойне полезные дома

Как с помощью одной программы регион помогает инвесторам и улучшает демографию
Автор фото: Владимир Проказников | Вдвойне полезные дома
Фото: Владимир Проказников.

Программа устойчивого развития сельских территорий имеет в регионе уникальные особенности. Рязанская область является одним из российских лидеров по реализации проектов комплексной компактной застройки в сельской местности – так называемых агрогородков. При этом с помощью программы в регионе решаются и демографические проблемы.

Агрогородки для поддержки инвесторов

В этом году запланированы два новых агрогородка. Правительство области и Минсельхоз России заключили Соглашение, согласно которому региону на комплексное обустройство площадок для этих поселков из федерального бюджета выделяются субсидии в объеме более 32,7 миллиона рублей. С учетом областного софинансирования всего на эти цели направляется около 63 миллионов рублей.

Деньги пойдут на завершение работ на площадках в Тюшеве Рязанского района и александро-невском селе Сергиевский Борок, где запланированы агрогородки, соответственно, из 49 и 18 индивидуальных домов. В этих селах действуют ООО «Авангард» и СПК «Мир» – хозяйства, в которых инвестиции в основное производство одни из самых высоких на Рязанщине.

Факт типичный для реализации программы устойчивого развития сельских территорий в регионе. Построено уже 19 рязанских агрогородков – причем там, где хозяева земли и техники вкладывают большие деньги в АПК. Так было везде: в Касимовском, Ряжском, Рязанском, Старожиловском, Александро-Невском, Рыбновском, Сасовском, Ермишинском, Захаровском и Чучковском районах.

Агрогородки – это не только новый облик села, но и стимул для улучшения инвестиционного климата в регионе. В условиях рыночной экономики самостоятельно сельскому бизнесу трудно не только возводить новые объекты социальной сферы, но и содержать старые – они переданы на баланс муниципалитетов. Для того чтобы кадровый уровень в АПК не отставал от технического, нужны новые формы взаимоотношений предпринимателей и государства. Инфраструктура к агрогородкам прокладывается за счет бюджетных средств, дома строятся за счет хозяйств, а затем жилье может быть выкуплено работниками с помощью государственных социальных выплат.

Детей больше – долгов меньше

Есть и еще одна уникальная особенность программы устойчивого развития сельских территорий на Рязанщине. При рождении ребенка сельским семьям оказывается дополнительная помощь из регионального бюджета.

За последние три года участниками программы устойчивого развития сельских территорий стали 200 молодых семей и специалистов. Они строили новые дома или покупали жилье на вторичном рынке. При этом государство погашало им хотя и значительную, но лишь часть стоимости приобретений, давая так называемую социальную выплату. А недостающие средства молодежь зачастую брала в долг.

В этой программе есть одно важнейшее положение, о котором молодежи просто необходимо знать. В случае рождения детей в течение 5 лет после получения социальной выплаты молодые семьи и специалисты могут обратиться в министерство сельского хозяйства и продовольствия области за дополнительной помощью из регионального бюджета. Примеры такой помощи уже есть.

Так, в 2016 году в связи с рождением двоих детей дополнительную выплату получил участник программы 2012 года Андрей Унчиков, заведующий гаражом цеха механизации ООО «Авангард» Рязанского района. На момент вступления в программу в 2012 году в семье Андрея Васильевича было три человека: он сам, супруга и дочка, а социальную выплату они получили на строительство жилого дома в с. Тюшеве Рязанского района. В ходе строительства он оформил целевой займ на завершение строительства жилого дома. Дом был введен в эксплуатацию в 2013 году. В мае 2016 года семья Унчиковых сразу стала многодетной – у них родились еще две дочки. А в декабре 2016 года Андрей Васильевич получил дополнительную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по займу на строительство жилья – в размере 264 420 рублей.

Еще пример. Евгений Зотов, слесарь колхоза им. Ленина, получил социальную выплату на приобретение жилого дома в с. Торбаеве Касимовского района в 2014 году. Дом был приобретен за счет социальной выплаты и кредитных средств. В ноябре 2016 года в семье Зотовых родился сын, после чего Евгений Павлович получил дополнительную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилого дома, размер которой составил 49 000 рублей.

Следует учесть вот какие обстоятельства. Дополнительную выплату можно направить исключительно на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, который был взят на момент участия в программе для подтверждения собственных средств. Размер дополнительной выплаты составляет не более 25% за каждого рожденного (усыновленного) ребенка от расчетной стоимости жилья, не обеспеченной первоначальной социальной выплатой.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
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