Вести районов

САПОЖОК. На 24-й международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо» золотых медалей удостоены три вида продукции ООО «Сапожковские минеральные воды». Цель выставки «Прод­экспо» – продвижение лучших товаров на отечественном рынке, инновационных технологий в производстве, поддер­жка приоритетных проектов по улучшению качества жизни российских потребителей.

СПАС-КЛЕПИКИ. За первые два месяца доходы консолидированного бюджета Клепиковского района составили 67,2 млн. руб., расходы – 65,6 млн. руб. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,6 млн. рублей.

СПАССК. Ученик 9 класса Спасской школы Даниил Зацепин занял первое место в номинации «Лесник» област­ного конкурса электронных презентаций и видеороликов «Мой профессиональный выбор – сельское хозяйство». На очный тур жюри конкурса отобрало 34 работы. Даниил серьезно подготовился к выступлению: в частности, в его презентации содержались материалы о Спасском лесничестве.

СОКОЛОВКА. В соответствии с графиком, утвержденным администрацией Рязанского района, проведена очередная проверка организации питания учащихся Льговской школы и ее филиала в селе Кораблино. Здесь сформирована в полном объеме нормативно-правовая база организации питания, выполняется единое 10-дневное циклическое меню, утвержденное Роспотребнадзором. По итогам проверки администрации Льговской школы даны рекомендации по совершенствованию оперативной связи с родителями по вопросам организации питания, а также по информационному наполнению стендов.

РЫБНОЕ. Экспертный совет определил участников финала IV фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России-2017» по Центральному федеральному округу. Среди победителей – фильм о Рыбновском районе. Финал прошел в минувшее воскресенье в Москве в рамках международной туристской выставки «Интурмаркет». Создатели фильма – Андрей Мовчан, Петр и Алексей Линевы.