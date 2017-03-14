Вести районов

Областная общественно-политическая газета
02:31 МСК
Вторник
14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Первые в 2017 году выборы в Рязанской области прошли в Шиловском районе В Рязанской области стартует программа благоустройства дворовых территорий В Рязани состоялся XX ежегодный конкурса патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» Рязанцев просят помочь в розыске пропавшей девушки ХК «Рязань» начал восстановительный сборРязанцев приглашают на лекцию профессора МГИМО о Трампе Глава рязанского региона Николай Любимов провел встречу с членом Общественной палаты РФ Ольгой ВороновойВ Рязанской области проходит Неделя борьбы с глаукомой Спортсменки Рязанской области – вторые по итогам первенства России по борьбе на поясахБывшему первому заместителю председателя правительства Рязанской области Дмитрию Андрееву продлили срок содержания под стражей В Рязанской области половодье набирает обороты Ремонт дорог, качество медпомощи и создание комфортной городской среды – глава рязанского региона Николай Любимов обозначил задачи работы на ближайшее время По ряду адресов в Рязани временно отключат электроэнергию Рязанские волонтеры провели субботник на месте будущего центра длительной передержки безнадзорных животных213 спортсменов и физкультурников вышло на старт состоявшегося в Рязанской области детского лыжного марафона В поликлинику города Скопина Рязанской области стало проще дозвониться В Сасове Рязанской области решили навести чистоту и порядок Победой рязанских спортсменок в Воронежской области завершилось зональное первенство России по мини-футболу среди девушек В Рязанской области сегодня начала работать «горячая линия» по качеству продуктов питания По ряду адресов в Рязани отключат холодную воду Чемпионами России по полиатлону стали спортсмены из Рязанской области Дарья Васькина и Денис Шелкопляс Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» завоевали три медали первенства «Славянское братство» Рязанская область отмечена в числе регионов, успешно реализующих программу переселения из аварийного жильяЗа неделю в Рязанской области ликвидировали 14 пожаров Хозяину «резинового» дома в рабочем поселке Чучково грозит крупный штраф
Главная страница / Новости Рязани и области
14.03.2017
Просмотров: 24
Выпуск № 44 (5331) |
Первая полоса
Вести районов
Версия для печати

Вести районов

САПОЖОК. На 24-й международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо» золотых медалей удостоены три вида продукции ООО «Сапожковские минеральные воды». Цель выставки «Прод­экспо» – продвижение лучших товаров на отечественном рынке, инновационных технологий в производстве, поддер­жка приоритетных проектов по улучшению качества жизни российских потребителей.

СПАС-КЛЕПИКИ. За первые два месяца доходы консолидированного бюджета Клепиковского района составили 67,2 млн. руб., расходы – 65,6 млн. руб. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,6 млн. рублей.

СПАССК. Ученик 9 класса Спасской школы Даниил Зацепин занял первое место в номинации «Лесник» област­ного конкурса электронных презентаций и видеороликов «Мой профессиональный выбор – сельское хозяйство». На очный тур жюри конкурса отобрало 34 работы. Даниил серьезно подготовился к выступлению: в частности, в его презентации содержались материалы о Спасском лесничестве.

СОКОЛОВКА. В соответствии с графиком, утвержденным администрацией Рязанского района, проведена очередная проверка организации питания учащихся Льговской школы и ее филиала в селе Кораблино. Здесь сформирована в полном объеме нормативно-правовая база организации питания, выполняется единое 10-дневное циклическое меню, утвержденное Роспотребнадзором. По итогам проверки администрации Льговской школы даны рекомендации по совершенствованию оперативной связи с родителями по вопросам организации питания, а также по информационному наполнению стендов.

РЫБНОЕ. Экспертный совет определил участников финала IV фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России-2017» по Центральному федеральному округу. Среди победителей – фильм о Рыбновском районе. Финал прошел в минувшее воскресенье в Москве в рамках международной туристской выставки «Интурмаркет». Создатели фильма – Андрей Мовчан, Петр и Алексей Линевы.

Статья опубликована в номере 44 (5331) от 14 марта 2017 года
Вдвойне полезные дома
Как с помощью одной программы регион помогает инвесторам и улучшает демографию
Юрий Евстифеев
Инновации и традиции
Образование возвращает себе прежние компетенции, но в новом качестве
Ирина Сизова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Дороги. Внимание к пациентам. Благоустройство
Глава региона Николай Любимов провел совещание с заместителями председателя правительства области, в ходе которого был дан ряд поручений
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Молодежи — «социальные лифты»
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов провел встречу с членом Общественной палаты РФ, заместителем секретаря Общественной палаты области Ольгой Вороновой
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Среди лучших
Рязанская область отмечена в числе регионов, успешно реализующих программу переселения из аварийного жилья
По материалам официального сайта Правительства области
Выборы
Тренировка перед сентябрем
Первые в 2017 году выборы в регионе прошли в Шиловском районе
Татьяна Железнова
Общество
Деньги – на дело
На что можно получить грант
Михаил Скрипников
Общество
От поколения – поколению
В рязанском Дворце молодежи состоялся гала-концерт ежегодного конкурса патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»
Вячеслав Астафьев
Строитель
Ответственность без выходных
Валентина Севостьянова
Строитель
40 лет Окской очистной водопроводной станции
Строитель
Хоккей в валенках
Валентина Севостьянова
Строитель
На лыжи – всей семьей
Валентина Севостьянова
Строитель
«Водоканал» – на пьедестале
Валентина Севостьянова
Память
Вспомнили поименно
«Из нашего села на фронт уходили семьями»…
Лада Петрова
Авторская колонка
Между «пасмурно» и «ясно»
Галина Зайцева
Культура
Из дальних странствий возвратясь…
На свой 78-й день рождения Рязанская областная филармония пригласила молодых музыкантов, которые достигли блистательных филармонических высот. Их первые шаги в музыке были сделаны в Рязани
Культура
Музыка и красивое русское слово
В библиотеке им. Горького говорили о поэтическом даре Якова Полонского
Спорт
Молодо-зелено
Рязанские волейболисты терпят поражение
Культура
Для чего Козе баян?
В театре кукол состоится праздник, приуроченный к Международному дню кукольника
Собственная информация
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы