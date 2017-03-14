Инновации и традиции

Образование возвращает себе прежние компетенции, но в новом качестве

Не так давно, на волне перемен, прокатившихся по стране, сформировалось убеждение, что школа должна только обучать детей, готовить их к поступлению в вуз.

И школы занимались этим изо всех сил на протяжении двух десятилетий. В результате «очень среднее» высшее образование стало практически всеобщим, а работодатели лицом к лицу столкнулись с прогрессирующим дефицитом кадров повсюду – в социальной сфере и экономике.

Теперь осуществляется попытка вернуться к лучшим традициям советской школы, не самой плохой в мире. Та школа обеспечила кадрами научно-техническую революцию в советский период. Перед новой российской школой стоит во многом похожая задача – кадровое обеспечение модернизации экономики, о которой мы не перестаем говорить и писать. А еще вернуть образованию воспитательную функцию, ибо знания без нравственной составляющей контрпродуктивны.

Общих рассуждений на эту тему на заседании расширенной коллегии министерства образования в минувшую пятницу мне услышать не довелось. Но контекст проведенной в прошлом году работы на ниве образования в регионе очевиден. Министр образования области Ольга Щетинкина в своем докладе говорила о формировании и развитии подрастающего поколения.

Строительный бум

Речь шла об открытии новых детских садов и строительстве новых школ в регионе. Успешно справившись с задачей обеспечения местами в детских садах всех детей в возрасте от трех лет, регион вынужден решать новую задачу – строительства школ. Демо­графия диктует именно такие подходы. Проблема с местами в детсадах еще имеет место в Рязани, Рязанском и Рыбновском районах, но связаны они не столько с количеством, сколько с расположением этих мест. А вот новые школы остро необходимы не только в Рязани, где уже строится новое школьное здание на 1100 мест. Область в 2016 году вошла в федеральную программу строительства новых школ, рассчитанную на 10 лет, и уже удалось создать 2825 новых мест в образовательных организациях – современных, обеспеченных новыми технологиями. Но этого мало. Ведь долю школ, работающих в две смены, удалось сократить на 0,9%, до 8,1%. Но удельный вес численности обучающихся в зданиях с износом более 50% хоть и снижается, но все еще составляет почти половину – 49, 7%.

Все профессии важны…

Меняется содержание образования, вводятся новые стандарты (по ним уже обучаются почти 70% детей), появляются новые учебники. Все это важно. Но важно также и помочь ребенку с выбором профессии, которая будет востребована на рынке труда. Важно создать для ребенка в школе такие условия, чтобы он мог проявить свои лучшие качества.

Профориентационной работе и работе с одаренными детьми сегодня в школе уделяется особое внимание. Центры по работе с одаренными детьми открыты в Рязани. В текущем году такие центры появятся в Касимове, Сасове и Скопине. Выявлена проблемная зона в математическом образовании в регионе, и вот создается областная очно-заочная математическая школа для детей, которые с точными науками «на дружеской ноге». 169 одаренных детей обучаются сегодня дополнительно, используя заочную форму обучения.

Словосочетание «профессиональная ориентация» снова вернулось в наш лексикон. Сегодня эта работа развернута в школах, да и в детских садах тоже. Рассказать детям о тех профессиях, которые нужны сегодня, позволят проявить себя, получить гарантированный доход – этим заняты сегодня педагоги и психологи, руководители профессиональных образовательных организаций, работодатели.

В Рязанской области формируется перечень наиболее востребованных предприятиями и организациями специальностей «Топ-регион». Он тоже поможет выпускникам определиться с будущей профессией. Сегодня более 50 тысяч рязанских школьников охвачены профессиональной ориентацией.

Работа ведется не только с детьми, но и с родителями, все еще ориентированными на получение их чадами профессий «юристов-экономистов». А на рынке востребованы рабочие и технические специальности. Готовить по ним специалистов – дело затратное. Нужна современная техника, технологии, реальная производственная практика. Но главное – нужны ребята, желающие получить эти профессии. Их привлекают к участию в ежегодной выставке «Образование и карьера», в конкурсе «Профессия мечты», обучают на профориентационных курсах, проводят с ними профориентационное тестирование Zасобой. Перед теми из ребят, которые уже выбрали для себя рабочие специальности, открывается перспектива участия в движении WorldSkills Russia – всемирном конкурсе рабочих профессий. На базе образовательных организаций региона созданы четыре современных центра прикладных квалификаций. Ключевое слово здесь – «современный». Центры хорошо оснащены, обеспечены специалистами, нарабатывают собственный уникальный опыт.

Профессиональная подготовка осуществляется сегодня уже в школе. И это тоже опыт прошлых лет. У нас ведь были политехнические школы, аграрные и другие. Сегодня только Рязанский межшкольный учебный комбинат осуществляет подготовку по 16 программам. Создается и сетевая модель профессио­нальной подготовки. И речь идет не о сколачивании табуреток, а о других, привлекательных для сегодняшних подростков направлениях подготовки. В Рязани создается детский технопарк «Кванториум-Дружба». Проект предполагает обустройство пяти лабораторий для работы юных изобретателей и полигон для тестирования научных открытий.

Приходится области решать и кадровую проблему в образовательной сфере. Молодых учителей по-прежнему не хватает: сегодня в школах области лишь 9,3% педагогов имеют стаж до пяти лет. Доля педагогов пенсионного возраста все еще превышает 26%. Лишь в четырех муниципальных образованиях области в минувшем году увеличилась среди учителей доля молодых специалистов. Это Александро-Невский, Сараевский, Ухоловский и Касимовский районы. В РГУ имени Есенина сегодня обучаются на педагогических специальностях 58 студентов по договору о целевом приеме. Но этого все еще очень мало для того, чтобы решить кадровую проблему. Нужна система материальных и моральных стимулов для того, чтобы молодые учителя ехали на село. И тут тоже ничего нового не придумаешь – необходимы гранты для молодых, обеспечение их комфортным жильем.

Мы вместе

А теперь о воспитании. Оно невозможно в современной школе без вовлечения в процесс семьи, родителей. Здесь свою роль играют и областные родительские собрания, на которых обсуждаются самые актуальные и острые темы, и такая форма работы, как, например, спортивный клуб. В рамках проекта «Детский спорт» в минувшем году в области открыто 23 спортивных клуба, в которых занимаются вместе учителя, дети, родители. Теперь таких клубов в регионе 136. Создаются в школах организации Российского движения школьников – пока в десяти пилотных школах. Но ребята из этого движения в коллегии участвовали, рассказывали о своих проектах, проводили опрос среди участников заседания. А Дарви Ваньков из рязанской школы №1 имени В.П. Екимецкой даже выступал на заседании коллегии от имени своих товарищей по РДШ. Конечно, все это очень напоминает пионерскую организацию и комсомол нашего школьного детства. Правда, без их идеологической составляющей. А формы работы и организации во многом схожи. Не случайно выступавший на заседании коллегии вице-губернатор Сергей Филимонов говорил о прошлых замечательных традициях российского образования. Они нас выручат – помогут наполнить школьную жизнь новым смыслом и содержанием.