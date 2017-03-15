С начала года рязанские аграрии произвели более 64 тысяч тонн молока

А суточная его прибавка составляет почти 5 процентов к уровню прошлого года

Данные еженедельного мониторинга производства молока опубликованы на сайте регионального минсельхоза. По состоянию на вчерашний день производство молока в сельхозпредприятиях и КФХ области с начала года составило 64,1 тысячи тонн. За сутки произведено 939,7 тонны, что на 4,7 процента выше уровня прошлого года.

В настоящее время наблюдается повышение валового производства молока за сутки. Суточный надой на одну фуражную корову в среднем по области увеличился на 0,8 кг к периоду прошлого года и составляет 16,1 кг.

Суточная реализация молока сельскохозяйственными организациями и КФХ составила 879,7 т. 457,9 т переработано внутри области (52,1 процента), 401,8 т (45,7 процента) отгружено за пределы области, 20 т (2,2 процента) продано населению.