Досрочный финал НХЛ в Рязанской области выиграла «Империя»

«Империя» - «Автоимпорт» - 4:0. Матч оправдал надежды на хорошую игру

О матче, состоявшемся вчера во Дворце спорта «Олимпийский», рассказывает пресс-секретарь НХЛ в Рязанской области Константин Куколев:

- Первый бросок нанёс по воротам Михаил Колганов. Пас Сорокина, и с вершины атакует Гнездов, парирует угрозу Шеколенко. И вновь Колганов справа бросает по воротам. Высокие скорости в первом периоде.

Кондрашов от правого борта прострелил на дальнюю штангу, и подставляет клюшку Михаил Колганов. Получилось очень красиво, хотя важные матчи редко балуют красотой - 1:0

Опасно обостряет Власов, и Шамин задерживает соперника клюшкой, отправляясь на две минуты в штраф-бокс. В большинстве от синей заряжает Мелихов. В равных составах бросок Сидорова справа. После удаления поактивней действует «Автоимпорт». На этом первый игровой отрезок завершён. Игра идёт равная. Даже после пропущенной шайбы чуть поострее «Автоимпорт».

Второй период. Бобиков отбивает шайбу после броска Андреева черенком клюшки. Бросок Михайлова кипер «Империи» отбивает перед собой, Прудников на добивании, но ему активно мешают. С пятачка подставляет клюшку Самсиков, однако снаряд попадает в Бобикова. Прижали автомобилисты «Империю» - две хорошие смены провели. С неудобной руки атакует Олег Кондрашов - обе команды играют азартно. От своих ворот проходит через всю площадку Валерий Сорокин и бросает по воротам. Шайба взмывает высоко вверх. Удалёны Александр Терехов и Сергей Прудников. Шамин бросает по воротам. Удалён Илья Гнездов, въехал он во вратаря. Не попал в пустой угол Власов. Хороший пас отдавал Самсиков на дальнюю. Выходит со скамьи оштрафованных Гнездов, вступает в борьбу за шайбу в средней зоне, подхватывает диск Тишкин, входит в зону и справа атакует ворота со средней дистанции - 2:0.

Бросает по воротам Сорокин на последней минуте, но нет никого на пятачке. Концовка за «Империей».

Третья двадцатиминутка. Отбивает Шеколенко бросок Ксенофонтова. На пятачке здорово попадает по шайбе Валерий Сорокин - 3:0. После этого игра успокоилась. Автомобилисты перешли на игру в две пятёрки и темп поддерживать уже не могли. Алиханов бросает в большинстве, плечом отбил шайбу Шеколенко. Бросок Кондрашова с вершины.

От синей линии пас отдаёт Михаил Пронин, Сорокин справа бросает со средней дистанции свободно, и не справился с броском Шеколенко - 4:0. Здорово выкатывается Рождественский, но Шеколенко на высоте, надёжно накрывает шайбу. Удалён Олег Смирнов на последних минутах. По правому флангу рвётся к воротам Самсиков, но Корнеева не пройти, он ценой нарушения правил прерывает выход к воротам. Бросок Гнездова на последних минутах. «Империя» вышла в финал. До счёта 2:0 автомобилисты действовали даже поинтереснее. В целом на равных играли команды. А вот со счёта 2:0 «Империя» имела неоспоримое преимущество. Итоговый результат 4:0, может быть, и не отражает того накала страстей, который был в первых двух периодах, но в целом показывает, что шансов в данном конкретном матче на победу у «Автоимпорта» не было.