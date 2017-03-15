Футболистка «Рязани-ВДВ» Анастасия Фетисова проводит тренировки в Португалии

Там спортсменка вместе с юниорской сборной России готовится к Элитному раунду Чемпионата Европы U-17, который состоится 24 по 29 марта.

Как сообщил пресс-атташе клуба «Рязань-ВДВ» Михаил Солдатов, учебно-тренировочный португальский сбор проходит с 13 по 20 марта. Помимо непосредственно тренировок, подопечные главного тренера Валентина Гаввы сыграют два контрольных матча с хозяйками – 14 и 16 марта в местечке Круш-Кебрада, начало – в 19:00 и 14:00 по московскому времени, соответственно.

В Португалию отправились 20 футболисток, 18 из которых попадут в заявку на Элитный раунд ЕВРО. Прямыми конкурентками полузащитницы Анастасии Фетисовой являются Алсу Абдуллина, Ольга Белоусова, Анастасия Говор, Анастасия Дронова, Кристина Комиссарова, Яна Шеина (все – «Чертаново» Москва), Анастасия Абраменко, Анастасия Морозова (обе – «Енисей» Красноярск), Дарья Бойко («Кубаночка» Краснодар). На сбор вызваны вратари Татьяна Дронова («Чертаново»), Елена Становова («Кубаночка»), защитницы Камилла Абашилова, Дарья Машина, Анастасия Фролова (все – «Чертаново»), Анелия Кадикова («Мирас» Казань), Оксана Тюрина, Мария Щепелева (обе – «Кубаночка»), нападающие: Варвара Рубцова, Кристина Черкасова (обе – «Чертаново»).

«Наша команда готова к последнему сбору. В Португалию отправится тот же состав, что был на предыдущем сборе, который мы проводили в Турции. В числе вызванных футболисток – несколько перспективных девочек 2002 года рождения. И нужно отметить, что в этом составе все игроки – конкурентоспособные. Все они заслуживают того, чтобы поехать на Элитный раунд Чемпионата Европы, но заявка ограничена 18 игроками. В общем, тренерскому штабу предстоит сделать непростой выбор», - констатировал старший тренер сборной России Валентин Гавва, давая комментарий официальному сайту Российского футбольного союза.

Напомним, рязанка Анастасия Фетисова должна выступать за команды возрастной категории U-15. Но своей игрой привлекла внимание наставников команды более старшего возраста. С осени прошлого года она регулярно привлекается на сборы команды российской команды U-17, а с недавнего времени (как позволил регламент) и принимает участие в матчах подопечных Валентина Гаввы.