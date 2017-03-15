2 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание в жилом доме в Рязанской области

Информация о пожаре в деревне Хрущево Старожиловского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 22.17, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огнем уничтожена деревянная хозпостройка и поврежден деревянный жилой дом. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 единица техники и 2 человека добровольной пожарной команды Ленинского сельского поселения.