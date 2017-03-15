В Рязани «десятка» столкнулась с «Дэу Нексией»

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло сегодня в 00.25 в Рязани на Куйбышевском шоссе. 24-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», на регулируемом пешеходном переходе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со стоящим на встречной полосе автомобилем «Дэу Нексия».

В результате ДТП пострадали водитель «Жигулей» и пассажир иномарки. С ушибами и ссадинами они были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель автомобиля «Дэу» отказался. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев.