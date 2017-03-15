В Рязани школьники состязались за звание лучших в первенстве спортшколы «Орион» по мини-футболу

Как сообщает сайт администрации города, в спортивной школе «Орион» прошло первенство по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие четыре команды ребят в возрасте 11-12 лет. В составе одной из команд выступили воспитанники спортшколы «хозяев» поля. По итогам матчей места распределились следующим образом:

Первое место у команды «Спартак», на втором - «Зенит», «бронзу» завоевали ребята из «Ориона». Четвертое место у «ЦСКА».