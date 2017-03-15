Ситуация по африканской чуме свиней на территории Рязанской области стабилизировалась

В регионе продолжается работа по профилактике и ликвидации особо опасных и карантинных болезней животных

Актуальные вопросы по этой теме обсуждали вчера участники внеочередного заседания профильной региональной межведомственной комиссии. Заседание провел заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев. В работе приняли участие руководители министерств и ведомств области, представители территориальных органов федеральных органов власти, силовых структур, птицеводческих предприятий региона.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся поддержания эпизоотического благополучия на территории области, в том числе реализаций мероприятий по профилактике болезней животных.

В ходе работы заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев отметил, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в регионе стабилизировалась, новых вспышек заболевания среди домашних свиней и в дикой фауне не выявлено с августа прошлого года. Однако в настоящее время действующие очаги АЧС имеются в ряде других субъектов РФ. «Необходимо на постоянной основе продолжать реализацию комплекса мер, направленных на недопущение заноса возбудителя АЧС в Рязанскую область и возникновения новых вспышек заболевания», – подчеркнул Алексей Тюменев. Кроме того, речь шла о мерах по профилактике высокопатогенного гриппа птиц и ряда других заболеваний. По итогам был выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности дальнейшей работы.

Источник: сайт правительства Рязанской области