Ситуация по африканской чуме свиней на территории Рязанской области стабилизировалась
Актуальные вопросы по этой теме обсуждали вчера участники внеочередного заседания профильной региональной межведомственной комиссии. Заседание провел заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев. В работе приняли участие руководители министерств и ведомств области, представители территориальных органов федеральных органов власти, силовых структур, птицеводческих предприятий региона.
На заседании обсуждались вопросы, касающиеся поддержания эпизоотического благополучия на территории области, в том числе реализаций мероприятий по профилактике болезней животных.
В ходе работы заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев отметил, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в регионе стабилизировалась, новых вспышек заболевания среди домашних свиней и в дикой фауне не выявлено с августа прошлого года. Однако в настоящее время действующие очаги АЧС имеются в ряде других субъектов РФ. «Необходимо на постоянной основе продолжать реализацию комплекса мер, направленных на недопущение заноса возбудителя АЧС в Рязанскую область и возникновения новых вспышек заболевания», – подчеркнул Алексей Тюменев. Кроме того, речь шла о мерах по профилактике высокопатогенного гриппа птиц и ряда других заболеваний. По итогам был выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности дальнейшей работы.
Источник: сайт правительства Рязанской области