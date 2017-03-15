Ситуация по африканской чуме свиней на территории Рязанской области стабилизировалась

Областная общественно-политическая газета
08:35 МСК
Среда
15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани презентовали пятый выпуск альманаха «Солженицынские тетради» В Рязани водитель, которого заподозрили в пьяной езде, пытался угрожать полицейским Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований»Ремонт дорог, благоустройство и развитие ТОСов обсуждали во время встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и главы сельских поселений районовВ Рязанской области увеличат финансирование региональной госпрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы»В Рязани пройдет «Первоапрельский» забег Рязанские аграрии своевременно получат помощь от государстваВ Рязанской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к весеннему паводкуС начала года в Рязанской области 64 водителя отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения Рязанцам рассказали, чего ждать от ТрампаНижегородский театр «Комедiя» в Рязани представит «Очень простую историю» и «Роман длиною в жизнь» Сварщик РНПК занял 5 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства В Рязани откроется выставка медика, ставшего художником Два жителя Рязани превратили гараж в точку продаж контрафактного алкоголя Глава Рязанского региона Николай Любимов знакомится с музеем-заповедником Сергея Есенина в КонстантиновеГлавная баскетбольная команда Рязанской области встречается с неудобным для нее соперником В Сасове Рязанской области проведут озеленение Рязанские спортсмены поборются за «золото» первенства мира по джиу-джитсу В Рязанской области в текущем году на ремонт зданий районных домов культуры потратят более 34 миллионов рублейВ Рязанской области благотворителей поддерживают региональные власти Меры по обеспечению правопорядка в Рязанской области обсудили в региональном правительствеС улиц Сасова Рязанской области убирают песок и грунтВ хозяйствах Рязанской области активизируют подготовку к весенне-полевым работам Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Константиново должно стать крупным туристическим центром»
Главная страница / Новости Рязани и области
14.03.2017, 11:11
Просмотров: 133
Власть
Версия для печати

Ситуация по африканской чуме свиней на территории Рязанской области стабилизировалась

В регионе продолжается работа по профилактике и ликвидации особо опасных и карантинных болезней животных

Актуальные вопросы по этой теме обсуждали вчера участники внеочередного заседания профильной региональной межведомственной комиссии. Заседание провел заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев. В работе приняли участие руководители министерств и ведомств области, представители территориальных органов федеральных органов власти, силовых структур, птицеводческих предприятий региона.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся поддержания эпизоотического благополучия на территории области, в том числе реализаций мероприятий по профилактике болезней животных.

В ходе работы заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев отметил, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в регионе стабилизировалась, новых вспышек заболевания среди домашних свиней и в дикой фауне не выявлено с августа прошлого года. Однако в настоящее время действующие очаги АЧС имеются в ряде других субъектов РФ. «Необходимо на постоянной основе продолжать реализацию комплекса мер, направленных на недопущение заноса возбудителя АЧС в Рязанскую область и возникновения новых вспышек заболевания», – подчеркнул Алексей Тюменев. Кроме того, речь шла о мерах по профилактике высокопатогенного гриппа птиц и ряда других заболеваний. По итогам был выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности дальнейшей работы.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:53
Ремонт дорог, благоустройство и развитие ТОСов обсуждали во время встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и главы сельских поселений районов
19:06
Меры по обеспечению правопорядка в Рязанской области обсудили в региональном правительстве
18:15
В Рязани пройдет «Первоапрельский» забег
18:02
В Рязани презентовали пятый выпуск альманаха «Солженицынские тетради»
17:03
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Константиново должно стать крупным туристическим центром»
16:54
Главная баскетбольная команда Рязанской области встречается с неудобным для нее соперником
16:52
В Рязанской области благотворителей поддерживают региональные власти
16:37
Рязанцам рассказали, чего ждать от Трампа
16:24
В Рязанской области в текущем году на ремонт зданий районных домов культуры потратят более 34 миллионов рублей
16:08
Нижегородский театр «Комедiя» в Рязани представит «Очень простую историю» и «Роман длиною в жизнь»
16:06
В Рязанской области увеличат финансирование региональной госпрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы»
15:29
Глава Рязанского региона Николай Любимов знакомится с музеем-заповедником Сергея Есенина в Константинове
15:19
Рязанские аграрии своевременно получат помощь от государства
14:50
В хозяйствах Рязанской области активизируют подготовку к весенне-полевым работам
14:48
С улиц Сасова Рязанской области убирают песок и грунт
14:42
Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к весеннему паводку
14:37
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований»
14:31
Сварщик РНПК занял 5 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
14:25
В Рязани откроется выставка медика, ставшего художником
14:17
В Рязанской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
14:00
Рязанские спортсмены поборются за «золото» первенства мира по джиу-джитсу
13:25
В Рязани водитель, которого заподозрили в пьяной езде, пытался угрожать полицейским
13:18
С начала года в Рязанской области 64 водителя отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения
13:12
Два жителя Рязани превратили гараж в точку продаж контрафактного алкоголя
13:00
В Сасове Рязанской области проведут озеленение
12:58
Глава Рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Рыбновском районе
12:44
Случайный знакомый украл у жителя Рязани 275 тысяч рублей
12:13
Рязанские колледжи и техникумы представляют лучших
11:56
Жители Сапожковского района обсуждали с председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым насущные вопросы
11:54
В домах по двум улицам Рязани отключили холодную воду
Вся лента новостей
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы