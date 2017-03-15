Сотрудники городской станции скорой медицинской помощи удостоены наград губернатора Рязанской области

Распоряжение главы региона опубликовано сегодня в газете «Рязанские ведомости». За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием со дня образования городской станции скорой медицинской помощи Почетной грамотой Губернатора Рязанской области награждены врач Светлана Мещанова и фельдшер Наталья Первякова.

Врачу Анатолию Лымарю, фельдшерам Марине Аникеевой и Светлане Ивановой объявлена Благодарность Губернатора Рязанской области.