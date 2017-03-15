На 24 участках дорог Рязани ликвидировали ямы

Сайт администрации Рязани сообщает, что на дорогах областного центра специалисты продолжают ликвидировать ямы. С 10 по 13 марта работы были выполнены еще на 24 участках дорог. Ямы ликвидировали на отдельных участках улиц Березовой, Щорса, Новой, Почтовой, Щедрина, Новослободской, Типанова, Военных Автомобилистов, Магистральной, Строителей, Кирпичный завод, Керамзавода, дорога в пос. Божатково, автодорога от Черновицкой до ТЭЦ, Интернациональной, Нахимова, Черновицкой, Станкозаводской, Прижелезнодорожной, Забайкальской, Центральной, Московской, Высоковольтной, Горького. Общая площадь выполненных работ составила более 781 кв.м.

На тех участках дорожной сети, где в настоящее время в связи с погодными условиями применить асфальтобетонную смесь невозможно, выбоины засыпаны щебнем. Так ликвидировали ямы на улицах Карла Маркса и Куйбышевском шоссе в районе разворотного круга троллейбусов на общей площади более 70 кв.м.