Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в работе Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

Заседание Президиума Совета законодателей состоялось в понедельник, 13 марта, в Москве. В нем приняли участие председатели обеих палат Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, руководители законодательных органов субъектов Федерации. Рязанскую область представлял председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

В повестке дня были обозначены темы законодательного обеспечения социальной поддержки инвалидов, эффективности нормативно-правового сопровождения принятых и вступивших в силу федеральных законов, итогов деятельности рабочей группы, созданной комиссией Совета законодателей РФ по вопросам экономической и промышленной политики в части совершенствования законодательства в сфере закупок.

Важнейшим приоритетом в социальной политике остается обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в которых по всей стране нуждаются более 1,5 млн. человек. В этой связи министерством труда РФ подготовлен ряд инструментов по совершенствованию механизма обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), расширению существующего перечня ТСР.

В ходе рассмотрения второго вопроса речь шла о проблемах правоприменительной практики, направленных на усиление парламентского контроля, своевременное принятие подзаконных актов.

В своем комментарии председатель областной Думы Аркадий Фомин сообщил, что в настоящее время региональное законодательство приведено в соответствие с федеральными нормами в части уточнения полномочий, функций органов власти и порядков содействия инвалидам в реализации установленных общегражданских прав. В рамках программных мероприятий предусматривается решение задач по созданию безбарьерной среды, оказанию медицинской и реабилитационной помощи, содействия трудоустройству инвалидов, предоставлению образовательных услуг детям-инвалидам.

– В целях развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования у граждан позитивного отношения к их проблемам необходимо усилить межведомственное взаимодействие различных органов власти, государственных внебюджетных фондов, организаций, которые объединяют инвалидов, в полной мере задействовать общественный контроль, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Касаясь вопроса о своевременном издании Правительством РФ нормативных правовых актов, необходимых для сопровождения принятых и вступивших в силу федеральных законов, он отметил, что оптимизация работы по данному направлению продолжится.