Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в работе Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

Областная общественно-политическая газета
08:35 МСК
Среда
15 марта 2017 года
Выпуск № 45 (5332)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области в текущем году на ремонт зданий районных домов культуры потратят более 34 миллионов рублейРемонт дорог, благоустройство и развитие ТОСов обсуждали во время встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и главы сельских поселений районовВ Рязанской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом Глава Рязанского региона Николай Любимов знакомится с музеем-заповедником Сергея Есенина в КонстантиновеВ Рязани презентовали пятый выпуск альманаха «Солженицынские тетради» Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Константиново должно стать крупным туристическим центром»Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований»Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к весеннему паводкуМеры по обеспечению правопорядка в Рязанской области обсудили в региональном правительствеВ Рязани водитель, которого заподозрили в пьяной езде, пытался угрожать полицейским В хозяйствах Рязанской области активизируют подготовку к весенне-полевым работам Два жителя Рязани превратили гараж в точку продаж контрафактного алкоголя В Рязанской области увеличат финансирование региональной госпрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы»С улиц Сасова Рязанской области убирают песок и грунтРязанские спортсмены поборются за «золото» первенства мира по джиу-джитсу В Рязанской области благотворителей поддерживают региональные власти В Рязани откроется выставка медика, ставшего художником Главная баскетбольная команда Рязанской области встречается с неудобным для нее соперником В Сасове Рязанской области проведут озеленение В Рязани пройдет «Первоапрельский» забег Рязанские аграрии своевременно получат помощь от государстваРязанцам рассказали, чего ждать от ТрампаСварщик РНПК занял 5 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства С начала года в Рязанской области 64 водителя отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения Нижегородский театр «Комедiя» в Рязани представит «Очень простую историю» и «Роман длиною в жизнь»
Главная страница / Новости Рязани и области
14.03.2017, 11:50
Просмотров: 121
Власть
Версия для печати

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в работе Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

Заседание Президиума Совета законодателей состоялось в понедельник, 13 марта, в Москве. В нем приняли участие председатели обеих палат Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, руководители законодательных органов субъектов Федерации. Рязанскую область представлял председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

В повестке дня были обозначены темы законодательного обеспечения социальной поддержки инвалидов, эффективности нормативно-правового сопровождения принятых и вступивших в силу федеральных законов, итогов деятельности рабочей группы, созданной комиссией Совета законодателей РФ по вопросам экономической и промышленной политики в части совершенствования законодательства в сфере закупок.

Важнейшим приоритетом в социальной политике остается обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в которых по всей стране нуждаются более 1,5 млн. человек. В этой связи министерством труда РФ подготовлен ряд инструментов по совершенствованию механизма обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), расширению существующего перечня ТСР.

В ходе рассмотрения второго вопроса речь шла о проблемах правоприменительной практики, направленных на усиление парламентского контроля, своевременное принятие подзаконных актов.

В своем комментарии председатель областной Думы Аркадий Фомин сообщил, что в настоящее время региональное законодательство приведено в соответствие с федеральными нормами в части уточнения полномочий, функций органов власти и порядков содействия инвалидам в реализации установленных общегражданских прав. В рамках программных мероприятий предусматривается решение задач по созданию безбарьерной среды, оказанию медицинской и реабилитационной помощи, содействия трудоустройству инвалидов, предоставлению образовательных услуг детям-инвалидам.

– В целях развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования у граждан позитивного отношения к их проблемам необходимо усилить межведомственное взаимодействие различных органов власти, государственных внебюджетных фондов, организаций, которые объединяют инвалидов, в полной мере задействовать общественный контроль, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Касаясь вопроса о своевременном издании Правительством РФ нормативных правовых актов, необходимых для сопровождения принятых и вступивших в силу федеральных законов, он отметил, что оптимизация работы по данному направлению продолжится.

Чтобы было проще ориентироваться в законодательной базе, необходимо принимать законы прямого действия или минимизировать число подзаконных актов. Для этого федеральным и региональным парламентариям предстоит наладить более эффективное и системное взаимодействие, базировать решения на основе хорошо зарекомендовавших себя практик субъектов Федерации, – резюмировал Аркадий Фомин.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:53
Ремонт дорог, благоустройство и развитие ТОСов обсуждали во время встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и главы сельских поселений районов
19:06
Меры по обеспечению правопорядка в Рязанской области обсудили в региональном правительстве
18:15
В Рязани пройдет «Первоапрельский» забег
18:02
В Рязани презентовали пятый выпуск альманаха «Солженицынские тетради»
17:03
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Константиново должно стать крупным туристическим центром»
16:54
Главная баскетбольная команда Рязанской области встречается с неудобным для нее соперником
16:52
В Рязанской области благотворителей поддерживают региональные власти
16:37
Рязанцам рассказали, чего ждать от Трампа
16:24
В Рязанской области в текущем году на ремонт зданий районных домов культуры потратят более 34 миллионов рублей
16:08
Нижегородский театр «Комедiя» в Рязани представит «Очень простую историю» и «Роман длиною в жизнь»
16:06
В Рязанской области увеличат финансирование региональной госпрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы»
15:29
Глава Рязанского региона Николай Любимов знакомится с музеем-заповедником Сергея Есенина в Константинове
15:19
Рязанские аграрии своевременно получат помощь от государства
14:50
В хозяйствах Рязанской области активизируют подготовку к весенне-полевым работам
14:48
С улиц Сасова Рязанской области убирают песок и грунт
14:42
Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к весеннему паводку
14:37
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований»
14:31
Сварщик РНПК занял 5 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
14:25
В Рязани откроется выставка медика, ставшего художником
14:17
В Рязанской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
14:00
Рязанские спортсмены поборются за «золото» первенства мира по джиу-джитсу
13:25
В Рязани водитель, которого заподозрили в пьяной езде, пытался угрожать полицейским
13:18
С начала года в Рязанской области 64 водителя отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения
13:12
Два жителя Рязани превратили гараж в точку продаж контрафактного алкоголя
13:00
В Сасове Рязанской области проведут озеленение
12:58
Глава Рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Рыбновском районе
12:44
Случайный знакомый украл у жителя Рязани 275 тысяч рублей
12:13
Рязанские колледжи и техникумы представляют лучших
11:56
Жители Сапожковского района обсуждали с председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым насущные вопросы
11:54
В домах по двум улицам Рязани отключили холодную воду
Вся лента новостей
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы