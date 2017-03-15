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Главная страница / Новости Рязани и области
14.03.2017, 11:56
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Власть
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Жители Сапожковского района обсуждали с председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым насущные вопросы

В пятницу, 10 марта, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в местной общественной приемной «Единой России» в Сапожковском районе. К главе регионального парламента обратились около тридцати жителей. Большинство вопросов касалось благоустройства, ремонта дорог, водоснабжения, земельных споров, развития фермерских хозяйств, трудоустройства, поддержки многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной ситуации.

Многодетная мама из Сапожка Наталья Зеленина рассказала, что стоит в очереди на получение муниципального жилья. Перспектива есть, но очередь продвигается не так скоро, как хотелось бы. При этом семья готова рассмотреть и другие возможности улучшения жилищных условий. Например, построить дом на имеющемся у них земельном участке. Но чтобы такая мечта осуществилась, нужно иметь полную информацию по государственной поддержке многодетных семей, понимать, на что можно рассчитывать. Было решено, что в ближайшее время Зелениным будут даны разъяснения по существующим жилищным программам, в которых они могут участвовать.

О мерах государственной поддержки аграриев говорил на приеме у депутата сапожковский фермер Сергей Золотарев. Его хозяйство ориентировано на производство молочной продукции. Качественные продукты всегда востребованы на рынке, однако быть конкурентными им мешает высокая себестоимость. Снижение затрат возможно при грамотном использовании существующих мер государственной поддержки, о которых фермеры часто не знают. У Золотаревых как раз такой случай, поэтому для КФХ будет подготовлена информация и даны разъяснения по участию в госпрограммах.

Были и вопросы по коммунальному хозяйству, без которых не обходится ни один прием. Так, жительница села Канино Елена Подфигурная пожаловалась на неработающую уличную водоразборную колонку. Решение проблемы было найдено сразу, и в ближайшее время все будет исправлено.

А вот с вопросом жителей села Морозовы Борки так скоро не справиться. Хотя возникла она, на первый взгляд, из-за пустяка – орфографической ошибки, в результате которой название села пишется то в два раздельных слова, то через «черточку», а по факту получается два разных топонима. Все бы ничего, но для жителей это обернулось серьезной проблемой. Первыми с ней столкнулись родители, при получении выплат, полагающихся при рождении второго ребенка: в федеральной базе согласно «Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований» название села пишется в два раздельных слова, а в пакете личных документов, которые представили граждане, – с дефисом. Пришлось на свой страх и риск «черточку» убирать. Все понимают, что произвольное написание названия села недопустимо, но выхода из ситуации на местном уровне пока не найдено. Аркадий Фомин к решению проблемы подключился и уже дал распоряжение найти подтверждение исторического написания названия села. Затем предстоит работа по исправлению документов, в которых допущена ошибка.

Часто за каждым визитом стоит непростая человеческая судьба и обращение на прием позволяет найти решение проблемы.

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