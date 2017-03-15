Случайный знакомый украл у жителя Рязани 275 тысяч рублей

В полицию обратился 62-летний рязанец, который рассказал, что на улице Бирюзова незнакомец отобрал у него 275 тысяч рублей, сообщает сайт УМВД России по области. Полицейские выяснили, что пострадавший собирался купить новый автомобиль и собрал для этого крупную сумму денег. Но перед запланированной покупкой он выпивал и из-за этого поссорился с домочадцами, после чего ушел ночевать в машине. Чтобы не носить с собой крупную сумму денег, он передал сбережения на хранение работнице небольшого кафе, в которое часто захаживал.

Когда автомобиль подготовили к покупке, рязанец решил забрать свои деньги, чтобы оплатить приобретение. Видимо, процесс передачи денег заметил один из посетителей кафе.

Пострадавший рассказал, что незадолго до ограбления он случайно познакомился с парнем. Тот угостил его выпивкой, а затем предложил проводить. На улице злоумышленник неожиданно ударил нового знакомого по голове и пока тот находился без сознания, отобрал у него деньги – 275 тысяч рублей.

Пострадавший сообщил полицейским приметы злоумышленника и вскоре они установили его личность. Подозреваемого разыскали и задержали. Похищенные деньги он почти все потратил – совершил три покупки и прокутил в развлекательных заведениях.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.