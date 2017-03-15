В Сасове Рязанской области проведут озеленение

В ходе совещания с руководителями предприятий и организаций глава администрации города Сасово Евгения Рубцова заслушала доклад начальника отдела архитектуры и градостроительства Алексея Егоркина по вопросам озеленения городских территорий.

В рамках проведения Года экологии в администрации разрабатывается концепция озеленения городских территорий. В местах массового скопления людей планируется создавать зеленые зоны с композициями из деревьев, кустарников и цветов. Уже сейчас администрацией города ведутся переговоры с руководством Сасовского лесничества по вопросу приобретения саженцев деревьев и кустарников, а в городской теплице осуществляется выращивание рассады цветов, которые в дальнейшем будут украшать клумбы, расположенные на центральных улицах и около памятных мест города.

Глава администрации Евгения Рубцова поручила сотрудникам отдела архитектуры и градостроительства с учетом мнения горожан, членов общественных организаций, ТСЖ, дворовых комитетов подробно проработать вопрос, связанный с озеленением городских дворов и территорий. Подготовить план с указанием конкретных дат, мест и ответственных за доставку и посадку деревьев, кустарников и цветов на территории города.