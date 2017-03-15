Глава Рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Рыбновском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов продолжает знакомиться с муниципалитетами. Сегодня глава региона отправился в Рыбновский район.

Одним из пунктов рабочей поездки стало крупнейшее рязанское сельхозпредприятие – животноводческий комплекс «Вакинское Агро». Предприятие появилось на землях Рыбновского района в 2012 году. В состав «Вакинского Агро» входят фермы, комбикормовый и молочный завод. Николай Любимов побывал на заводе по производству молочной продукции, осмотрел готовую продукцию.

Далее в программе поездки – посещение роботизированного молочно-товарного комплекса.

Фото Александра Королева и Людмилы Ивановой