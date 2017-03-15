Два жителя Рязани превратили гараж в точку продаж контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции получили информацию, что в одном из боксов гаражного кооператива на окраине Рязани торгуют спиртным, сообщает сайт УМВД России по обалсти. Оперативники провели проверку и выявили, что двое 45-летних рязанцев в двух гаражах хранят алкогольную продукцию. Из одного из гаражей злоумышленники продают знакомым спиртное крупными партиями. Задержали злоумышленников при силовой поддержке офицеров СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области.

В ходе осмотра в двух гаражах обнаружили и изъяли более 7000 литров алкогольной продукции различных марок и брендов с акцизными марками с признаками подделки. Образцы изъятой продукции направлены на исследование.

Полицейские устанавливают место производства и каналы поставки контрафакта.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.