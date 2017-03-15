С начала года в Рязанской области 64 водителя отказались пройти освидетельствование на состояние опьянения

Сайт УМВД России по области сообщает, что практически ежедневно инспекторы ГИБДД в области выявляют нетрезвых водителей. Некоторые граждане, которых подозревают в управлении автомобилем в состоянии опьянения, отказываются проходить медицинское освидетельствование. В соответствии с ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за это водителю грозит административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев. Если же водитель ранее лишался водительского удостоверения или вообще его не имеет, в действие вступает ч.2 ст.12.26 КоАП РФ и нарушителю грозит административный арест до 10 суток.

Так, с начала года инспекторы ГИБДД составили 64 административных материала за отказ от медицинского освидетельствования.