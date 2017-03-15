В Рязани водитель, которого заподозрили в пьяной езде, пытался угрожать полицейским

Как сообщает сайт УМВД России по области, мужчину задержали вчера вечером в Рязани на площади Димитрова. Будучи навеселе он управлял автомобилем «Джип», но пройти освидетельствование на состояние опьянения отказался. Вместо этого водитель вел себя не вполне адекватно, пытался запугать инспекторов ГИБДД своими знакомствами.

Сотрудники полиции объяснили водителю, что требования закона едины для всех граждан и отстранили водителя от управления транспортным средством. Инспекторы составили в отношении «отказника» административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ и теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев.