Рязанские спортсмены поборются за «золото» первенства мира по джиу-джитсу

Как сообщает сайт администрации города, рязанская сборная отправилась в Афины, где с 16 по 19 марта пройдет первенство мира по джиу-джитсу среди юниоров в возрасте до 18 лет и до 21 года.

В составе команды воспитанники спортивной школы «Юпитер». Юноши и девушки успешно выступили на первенстве России, которое прошло в середине января в Конакове Тверской области и были отобраны для выступления в составе сборной на первенстве мира.

В состав команды в группу до 18 лет вошли: Валерия Фокина, Александр Олейников, Маргарита Якушкина, Георгий Намичеишвили, Андрей Белкин, Руслан Паршутин, Александр Лобанов, Ульяна Ветренко.

В группе до 21 года: Валентин Самохин, Никита Викулов, Дмитрий Сиротин, Дмитрий Тарелкин, Руслан Гасанов, Алена Чубарова.