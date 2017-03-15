В Рязани откроется выставка медика, ставшего художником

Завтра в 16.00 в Музее истории молодежного движения откроется персональная выставка Олега Юрьевича Лопатухина.

Олег Лопатухин родился в 1947 году в Киеве. В 1965 году окончил среднюю школу №2 города Рязани и поступил в Рязанский медицинский институт им. академика И.П. Павлова. Учился и окончил Ярославский медицинский институт. Работал врачом в разных городах Советского Союза.

Художественного образования у Лопатухина не было, но вот уже 10 лет его жизнь неразрывно связана с живописью. Его работы находятся в московских, рязанских и владимирских музеях, частных коллекциях. С 2008 года картины Лопатухина неоднократно выставлялись на престижных выставках, посвященных наивному искусству. В этом году художник участвует в пятом международном фестивале наивного искусства «Фестнаив» (Московский музей современного искусства).

На выставке в Музее истории молодежного движения представлено более 100 произведений. Выставка продлится до 15 апреля.