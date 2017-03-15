Сварщик РНПК занял 5 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Сварщик Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», занял 5 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик России - 2017». Соревнования проходили в Москве при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации среди сильнейших специалистов сварочного производства – победителей межрегионального этапа конкурса.

Всего в конкурсе участвовали 160 сварщиков из 78 регионов России. Честь Рязанской области отстаивали два сварщика из Рязанской НПК и приборного завода, и только электросварщику РНПК Константину Жаркову удалось подняться на 5-ую ступень пьедестала в ручной электродуговой сварке, набрав в сумме 268 баллов. Конкурсанты демонстрировали мастерство в сварке катушек диаметром 159 мм и толщиной 10 мм, таврового соединения пластин, горизонтального шва.

Константин Жарков работает в Рязанской НПК с 1988 года. Он неоднократно становился призером конкурсов разных уровней. Так, на ежегодном межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди лучших сварщиков Центрального федерального округа, который проходил в ноябре 2016 года на родине инженера и первооткрывателя ручной дуговой сварки металлов Н. Бенардоса в городе Иваново, Константин стал серебряным призером в номинации «Ручная дуговая сварка покрытыми электродами».

«Конкурсы профессионального мастерства, в первую очередь, полезны тем, что дают опыт, – сказал Константин Жарков. – Ты видишь, как работают коллеги, какие есть новые технологии сварки. Работа электросварщика требует знаний, умения, навыка и постоянного совершенствования. Конечно, немного обидно, что волнение сказалось на результате, ведь от третьего результата меня отделили всего 29 баллов».

Организаторы профессионального состязания надеются, что конкурс позволит поднять престиж профессии на еще более высокий уровень и повысит привлекательность данной профессии.