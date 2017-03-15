Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований»

14 марта глава региона Николай Любимов в ходе заседания правительства области заявил, что следует начинать активное благоустройство населенных пунктов во всех муниципальных образованиях.

«Необходимо оперативно привести в порядок территории всех муниципальных образований», – подчеркнул Николай Любимов. Глава Рязанского региона отметил, что работа по уборке скопившегося за зиму мусора должна быть четко организована, чтобы к 1 мая ее завершить. Благоустройство территорий – это сейчас одна из главных задач. Кроме профильных служб, надо активно привлекать к этому коллективы предприятий, ТОСы, жителей.

Глава региона обратил внимание на необходимость тщательной уборки обочин автодорог, приведения в порядок фасадов зданий. Кроме того, Николай Любимов поручил усилить деятельность административных комиссий и привлекать к ответственности собственников, которые не содержат должным образом прилегающие территории.

Контроль за проведением благоустройства территорий Николай Любимов возложил на заместителя председателя правительства области Владимира Трушкина. Руководителю министерства по делам территориальных образований и общественных объединений области Антону Астафьеву глава региона поручил провести соответствующую работу с главами муниципальных образований.

Источник: сайт правительства Рязанской области