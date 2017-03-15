С улиц Сасова Рязанской области убирают песок и грунт

С первых весенних дней началась уборка улиц города от смеси грунта и песка, накопившейся за зиму. На основные магистрали города вышли 5 единиц специализированной техники – тракторы и самосвалы – и порядка 15 человек сотрудников ООО «Ремонтно-дорожный участок». Первыми объектами работ стали улицы Ленина, Вокзальная, Пушкина, проспект Свободы, проспект Молодцова, площадь Ленина и площадь Победы. Работы по вывозу земли и песка с прибордюрной части дорог ведутся сотрудниками в ежедневном режиме. Еще одно направление деятельности коммунальных служб – сбор мусора и освобождение ливневок города от наледи и снега. Сейчас их убирают в районе проспекта Молодцова и ул. Ветеранов Октября. Как только установится стабильная теплая погода, дорожные службы приступят к влажной уборке улично-дорожной сети и покраске бордюров и ограждений вдоль проезжей части центральных улиц города.