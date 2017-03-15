В хозяйствах Рязанской области активизируют подготовку к весенне-полевым работам

Такую задачу поставил на заседании правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов. Как сообщает сайт регионального правительства, Николай Любимов поручил учесть при подготовке к весеннему севу погодные условия и раннее таяние снега, а саму подготовку к весенне-полевым работам провести максимально оперативно. «Нужно активизировать работу по обеспечению семенами, удобрениями, ГСМ, подготовке техники и почвы», – сказал Николай Любимов. В настоящее время заготовлено семян яровых зерновых около 89 процентов от потребности, обеспеченность минеральными удобрениями составляет примерно 64 процента, к севу готово примерно 85 процентов техники. Сельхозпредприятия заключают договоры с предприятием «Рязаньнефтепродукт» на поставку горюче-смазочных материалов.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства области Сергею Дудукину совместно с главами муниципальных образований оказать содействие сельхозпроизводителям в организации подкормки озимых культур. Руководителям министерства сельского хозяйства области и регионального министерства финансов поручено подготовить предложения по выработке механизма субсидирования за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам.

Николай Любимов также заявил о необходимости провести совместную работу с предприятием «Рязаньнефтепродукт» по организации бесперебойной поставки топлива для проведения посевной кампании.