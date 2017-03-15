Рязанские аграрии своевременно получат помощь от государства

Тема стала одной из основных сегодня на заседании правительства области

Заседание провел глава рязанского региона Николай Любимов. На заседании правительства области были приняты изменения в ряд региональных нормативно-правовых актов. В частности, участники одобрили законопроект, согласно которому увеличены доходная и расходная части бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2017 год. Это связано, в том числе, с увеличением межбюджетных трансфертов на единовременные компенсационные выплаты медработникам. Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления субсидий на господдержку в сфере АПК, которые позволят обеспечить своевременное получение средств.

Источник: сайт правительства Рязанской области