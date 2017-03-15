Глава Рязанского региона Николай Любимов знакомится с музеем-заповедником Сергея Есенина в Константинове

В рамках рабочей поездки в Рыбновский район глава региона посещает родину поэта Сергея Есенина

Врио губернатора возложил цветы к памятнику Есенина, осмотрел усадьбу родителей поэта, дом священника Смирнова, дом Лидии Кашиной, церковь Казанской иконы Божьей Матери, здание земской начальной школы.

Глава Рязанского региона оставил запись в Книге почетных гостей музея-заповедника: Прекрасное место, полное красоты и русского духа. Очень быстро влюбляешься в здешнюю природу и ландшафт, настоящие российские избы, дома и храмы. Любви всем, радостей и добра. Любимов Н.В. 14.03.2017

Побывал Николай Любимом и в недавно построенном фондохранилище.

Сейчас глава региона принимает участие в совещании по вопросам сохранения и развития достопримечательного места «Есенинская Русь».

Фото Александра Королева и Людмилы Ивановой