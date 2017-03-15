Глава Рязанского региона Николай Любимов знакомится с музеем-заповедником Сергея Есенина в Константинове
В рамках рабочей поездки в Рыбновский район глава региона посещает родину поэта Сергея Есенина
Врио губернатора возложил цветы к памятнику Есенина, осмотрел усадьбу родителей поэта, дом священника Смирнова, дом Лидии Кашиной, церковь Казанской иконы Божьей Матери, здание земской начальной школы.
Глава Рязанского региона оставил запись в Книге почетных гостей музея-заповедника:
Прекрасное место, полное красоты и русского духа. Очень быстро влюбляешься в здешнюю природу и ландшафт, настоящие российские избы, дома и храмы.
Любви всем, радостей и добра.
Любимов Н.В.
14.03.2017
Побывал Николай Любимом и в недавно построенном фондохранилище.
Сейчас глава региона принимает участие в совещании по вопросам сохранения и развития достопримечательного места «Есенинская Русь».
Фото Александра Королева и Людмилы Ивановой