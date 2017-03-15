В Рязанской области увеличат финансирование региональной госпрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы»

Сегодня на заседании регионального правительства утверждены объемы субсидий из федерального и областного бюджетов, которые будут направлены в муниципалитеты на реализацию региональной госпрограммы «Развитие образования на 2014-2025 годы». Так, выделенные средства предусмотрены на создание 210 дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет. Планируется открыть 9 групп в образовательных учреждениях Рязани, Сасовского, Ряжского и Рязанского районов и оснастить их мебелью, необходимым учебным и игровым оборудованием. Будет также проведен капитальный ремонт шести детских садов в Клепиковском, Пронском, Сасовском, Старожиловском, Шиловском районах и Касимове, приобретены два школьных автобуса для перевозки учащихся Путятинского и Шиловского муниципальных образований. Вместе с тем, все районы получат субсидии на оснащение общеобразовательных организаций охранно-пожарным оборудованием и обеспечение норм безопасности. Кроме того, предусмотрено финансирование на завершение строительства школ в ДПР-5 Рязани и селе Ильинка Скопинского района. Субсидии будут направлены также на строительство школы на 132 места в селе Плахино Захаровского района и блока начальных классов в Александро-Невском образовательном учреждении.

Источник: сайт правительства Рязанской области