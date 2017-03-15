Нижегородский театр «Комедiя» в Рязани представит «Очень простую историю» и «Роман длиною в жизнь»

С 5 по 8 апреля на сцене «Рязанского Государственного Областного Театра Драмы» будут выступать артисты Нижегородского театра «Комедiя». Театр «Комедiя» — один из лидеров нижегородского театрального пространства. Многие спектакли театра отмечены Премией Нижнего Новгорода – самой высокой театральной наградой в городе. Театр, единственный в Нижнем Новгороде отмечен наградой «Золотая маска».

В сентябре прошлого года нижегородцы смогли познакомиться с рязанским коллективом, а сейчас их театр едет в Рязань с ответным визитом.

«Комедiя» покажет рязанцам четыре спектакля:

5 апреля - А.Гельман «Скамейка»

6 апреля – Б.Слэйд «Роман длиною в жизнь»

7 апреля – Р.Куни, Дж.Чэпмен «Чисто английская измена»

8 апреля – М.Ладо «Очень простая история».