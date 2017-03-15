В Рязанской области в текущем году на ремонт зданий районных домов культуры потратят более 34 миллионов рублей

Сегодня на заседании регионального правительства были распределены объемы субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию в 2017 году мероприятий госпрограммы по развитию культуры и туризма. Средства федерального и областного бюджета на общую сумму более 34,5 млн. рублей будут направлены на ремонт зданий районных домов культуры. Предусмотрены также бюджетные средства на поддержку талантливой молодежи. Вместе с тем, поступившие из федерального бюджета 7 млн. 810 тыс. рублей предлагается направить на укрепление материально-технической базы муниципальных театров Скопинского, Касимовского и Кораблинского районов.

Николай Любимов подчеркнул, что развитие культуры в регионах – очень важная работа, которой придается большое значение на федеральном уровне.

Уверен, что поддержка, которая оказывается сегодня развитию этой сферы, позволит создать необходимые условия и возможности, чтобы люди, живущие в муниципальных образованиях, могли реализовать свои культурные потребности, – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области