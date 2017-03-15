Главная баскетбольная команда Рязанской области встречается с неудобным для нее соперником

Сегодня, 14 марта, в матче чемпионата российской баскетбольной мужской Суперлиги «Рязань» в Южно-Сахалинске встретилась с местным «Сахалином». Напомним, в первом круге дома рязанцы крупно, со счетом 79:113, проиграли соперникам. Южносахалинцы оказались намного сильнее нашей дружины и в этот раз. Разница в счете доходила до 34 очков, перед заключительным периодом хозяева имели преимущество в восемнадцать. В итоге – 95:64 в пользу «Сахалина». У нас самым результативным оказался Михаил Карпачев, набравший 25 очков.

Впрочем, неудачи в «регулярке» не помешают БК «Рязань» побороться за пятое итоговое место в чемпионате.

Следующий календарный матч БК «Рязань» вновь проведет в гостях. 17 марта наша дружина, занимающая одиннадцатое место, встретится с идущей на шестой позиции командой «Спартак-Приморье».